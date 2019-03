Una mirada als cinc continents a través de les seves nines

Ada Manresa i Civil (Sabadell, 2005) va començar a col·leccionar nines de ben petita. El seu pare, el fotoperiodista Kim Manresa, n’hi portava dels seus viatges arreu del món. L’any 2014 van publicar junts el llibre Les meves nines de tot el món. Dels viatges de Kim Manresa (Edicions Bororo), en què l’Ada explica d’on prové cada nina i també hi aporta contes escrits i dibuixats per ella, inspirats en les seves nines. La seva col·lecció supera el miler de nines, 200 de les quals s’exhibiran al Museu del Joguet de Catalunya, a Figueres, dins l’exposició Nines del món, que s’inaugura dissabte i es podrà visitar fins al 2 de juny.

En l’exposició s’inclouen nines procedents dels cinc continents i fetes amb una gran diversitat de materials: os, pell de foca, fusta, llavors, llana... A través de les nines s’aborden temes com la religió, la fertilitat, l’esclavitud i les tradicions ancestrals. “Les nines no sempre han tingut una finalitat lúdica i familiar. Han estat concebudes amb finalitats religioses o supersticioses, o per afavorir l’aprenentatge de la canalla, i també han estat usades per adolescents, adults i gent gran”, explica el text de l’exposició.

De l’Àfrica, els comissaris de la mostra destaquen les nines de la fertilitat, les més representatives i alhora desconegudes, que són presents en tots els grups ètnics. Entre les nines d’Amèrica hi ha les que elaboraven amb drap i cotó els treballadors de les plantacions de cotó o sucre perquè els seus fills hi juguessin. “Els seus rostres representen l’èxode, l’amargor, el patiment, l’opressió. Són rostres que reflecteixen una part fosca de la nostra història”, detallen els comissaris. D’Europa, al Museu es mostren des de les primeres nines trobades en jaciments prehistòrics fins a les nines de porcellana del segle XIX per a les classes adinerades o les de cartró pedra per a les famílies més humils.

La mostra es complementa amb un taller, el 18 de maig, per elaborar nines quitapenas, originàries de Guatemala. Els infants d’aquest país les elaboren amb fusta o cartró i cada vespre, abans d’anar a dormir, expliquen a les nines les seves preocupacions amb l’esperança que l’endemà els neguits hagin desaparegut.