Els municipis es bolquen en el Dia de les Dones amb tota mena d’activitats

La majoria dels municipis de les comarques gironines han programat actes molt diversos amb motiu del Dia de la Dones. Els organitzadors preveuen que les manifestacions feministes siguin les més multitudinàries dels últims anys. La Bisbal d’Empordà és un dels ajuntaments que han decidit adherir-se a la vaga feminista d’avui. En la moció aprovada per l’Ajuntament per a la commemoració del Dia Internacional de les Dones i de suport i adhesió a la vaga feminista del 8 de març es diu que “han estat el conjunt de dones treballadores les qui històricament han mantingut viva la flama de la dignitat, contra l’explotació capitalista, patriarcal i racista, que nega el dret a una vida digna i una sobirania plena com a dones, tant als Països Catalans, com arreu del món”.

La moció signada per la regidora de la Dona, Maria Roure, especifica que “cal continuar treballant per prevenir qualsevol tipus de discriminació cap a les dones i d’assetjament sexual o per raó de sexe en qualsevol espai i fent especial incidència en l’àmbit laboral i en els espais d’oci”. A més a més, també determina que “cal establir clàusules per evitar la bretxa salarial entre homes i dones als contractes i licitacions efectuats pel consistori”, i evitar així la contractació amb les empreses que no ho respectin. Entre les activitats programades al municipi per avui destaca un dinar fraternal, una projecció de cinema, una manifestació que sortirà a les 17 h de la plaça de l’Ajuntament, un sopar de dones i un ball al pavelló.

Cadena d’estudiants a Girona

A banda de la manifestació unitària que recorrerà la ciutat de Girona a partir de les 19 h, s’han organitzat altres accions reivindicatives, com ara una cadena d’estudiants i treballadores que al migdia unirà la plaça del Vi (on a les 12 h es llegirà un manifest) amb la plaça Sant Domènec. Aquesta proposta l’organitzen la CUP, Crida per Girona, l’Assemblea de Joves del Gironès, el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans i el Casal El Forn, que també van programar ahir un recorregut per espais de Girona que generen inseguretat. La ruta, que duia el lema Ens sentim segures?, vol destacar els riscos que corren les dones. Demà, a les 18.30 h, al Centre Cívic Barri Vell, s’ha convocat els homes a la xerrada Amb dos pebrots cap a la igualtat.

Des de l’Ajuntament de Girona, a banda de l’acte institucional que es farà avui a les 17 h al Saló de Descans del Teatre Municipal, s’ha engegat una nova campanya per sensibilitzar la ciutadania i fer visible el col·lectiu femení en diferents àmbits de la societat. Des de fa una setmana i fins avui s’ha difós cada dia un vídeo a través de Twitter en què una o diverses personalitats parlen del paper de la dona des de la seva òptica professional.

L’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, diu que cal “posar en valor la contribució de la dona a la societat”, ja que, “malauradament, moltes vegades ha passat desapercebuda”. Totes les persones entrevistades tenen una vinculació directa amb la ciutat de Girona i destaquen en el seu camp professional: la comunicació, el patrimoni, l’esport, la ciència, l’espai públic, la història i l’art, la joventut o la política.

Figueres recorda Abelló

Figueres també celebra el Dia de les Dones amb una desena d’activitats durant aquest mes. Avui es farà l’acte institucional amb la lectura del manifest i el lliurament de la dotzena edició del premi 8 de Març Rosa Maria Ymbert, que organitza anualment la regidoria de les Dones, i la xerrada de la doctora en sociologia Cristina Sánchez a l’Auditori Caputxins. Ahir va tenir lloc a la Biblioteca de Figueres l’espectacle musical de Mirna Vilasís Espero meravelles, basat en l’obra poètica de Montserrat Abelló, amb la participació de Laura Borràs, comissària de l’Any Montserrat Abelló. Aquest dissabte s’inaugurarà a la Casa Empordà l’exposició Empordoneses. La regidora de les Dones, Dolors Pujol, manté que des de l’Ajuntament de Figueres s’estan implementant polítiques a favor de la igualtat i en contra de la violència contra les dones.

Caminada a Platja d’Aro

A Platja d’Aro, al Centre Cívic Vicenç Bou, a les 17 h, han programat una xerrada titulada Tres reflexions a partir d’una experiència d’apoderament de gènere a Palacagüina, amb la participació d’Arlen Oneyda Zeledón, pedagoga i psicòloga de la fundació Vínculos Estelí de Nicaragua; Lourdes Molina Simó, professora de la UAB, coordinadora de Som Vínculos Catalunya; i Jaume Soler i Pastells, membre de Soarpal (Solidaritat Arbúcies-Palacagüina). A les 18.30h es llegirà el manifest i a continuació hi haurà un refrigeri i música i dansa amb Itimad, a càrrec d’Un Sol Traç & Nur Camerata. Per dissabte, organitzen una caminada per la igualtat amb sortida a les 9 h de l’Espai Ridaura de Santa Cristina, parada per esmorzar a l’estació del Carrilet de Castell d’Aro i arribada al Tinglado del port de Sant Feliu de Guíxols, on es farà un itinerari per descobrir el port en clau de gènere.

Manifestació a Olot

A Olot, al migdia s’ha convocat la manifestació sota el lema “Juntes som més!”, que sortirà de la plaça Major. A la una del migdia, a la plaça Cinema Colón es podrà seguir la conferència de Raquel Vilar sobre Dones i drets laborals, i una hora més tard hi ha convocat l’àpat Dinem juntes dones i trans, per al qual cal haver-se inscrit prèviament, i que anirà seguit de la Sobretaula rodona que, sota el títol Història del feminisme i del 8 de març, conduirà Laura Canalias.