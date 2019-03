Una muntanya russa d’emocions fins a arribar a Primera Divisió

El llibre Els millors anys de la nostra vida és una emotiva i documentada crònica dels intents del Girona FC per arribar a Primera Divisió escrita per Jordi Bofill, cronista esportiu del diari ARA, en què prenen veu els protagonistes, encapçalats pel seu exentrenador, Pablo Machín, i els jugadors més carismàtics del club: Àlex Granell, Pere Pons, Eloi Amagat o Aday Benítez, entre molts altres. També hi intervenen els membres de l’ staff directiu i aficionats que van viure des de la grada la muntanya russa d’emocions dels últims anys del Girona i l’esforçat ascens. El llibre, editat per Llibres del Segle, parteix de més d’una vintena d’entrevistes i explica interioritats del vestidor i els despatxos fins ara desconegudes.

Una decisió que canvia la història

El personalisme i la tossuderia d’Oriol Alsina, director esportiu del Girona entre el novembre del 2013 i el juliol del 2014, van ser claus per portar l’entrenador Pablo Machín, que ningú del club va avalar, en un moment que el Girona ja semblava carn de Segona B. “Vaig trucar a Luis Alonso, l’agent de Pablo Machín, i li vaig demanar de trobar-nos a Girona. No tenia el consentiment de ningú, la reunió havia sigut molt calenta. Vaig fer el que considerava més oportú, tot i no tenir cap suport. Em vaig sentir sol, però vaig tirar endavant”, reconeix Alsina al llibre. Pocs mesos després, quan Alsina deixa el càrrec per una manifesta incompatibilitat amb el seu estimat club del Llagostera, va substituir-lo Quique Cárcel. El projecte del Girona com a ferm aspirant a Primera Divisió és obra d’aquest tàndem.

Machín, home orquestra

El paper de Machín durant els primers anys al Girona va anar molt més enllà del que es pot exigir a un entrenador. Durant el curs 2014/15 els pagaments als jugadors s’endarrerien durant mesos. Machín va saber reconduir els problemes i va fer de les necessitats virtuts. L’entrenador cobrava una quantitat mínima, però el club li pagava el pis i tenia sempre taula en un restaurant amb un intercanvi publicitari. Els problemes econòmics, lluny de separar, van unir més la plantilla i sovint els mateixos jugadors decidien de comú acord a qui anaven els pocs diners que podia anar pagant el club.

El Girona ha viscut els anys anteriors a l’ascens a Primera Divisió en una autèntica desfilada de canvis institucionals. La presidència del club passa de Francesc Rebled a Patxi Otamendi i, finalment, a l’exfutbolista gironí Delfí Geli, que actualment continua en el càrrec. La inestabilitat es va començar a resoldre amb la compra de TVSE Futbol el 2015 i, tot seguint, amb l’aparició dels tapats, el City Football Group el 2017, quan el club ja era a Primera.

L’estocada mortal del Lugo

El partit contra el Lugo de la temporada 2014-2015 està gravat a la ment de molts jugadors del Girona FC, i per descomptat dels seus aficionats, com el moment més cruel que han viscut en un camp de futbol. A mesura que s’acostava el final del partit, tothom s’adonava que a l’equip gironí se li acabava el gas i que el Lugo, a cada minut més envalentit, en tindria prou amb un gol per truncar el somni de Primera del Girona. I van aparèixer els nervis. Àlex Granell ho descriu així: “Vam sentir por. És una sensació de bloqueig que he sentit poques vegades sobre un terreny de joc i que t’afecta excessivament. Era la por a perdre-ho tot, veure com allò que teníem a tocar començava a esvair-se”. Machín va tenir una sensació semblant: “Recordo estar dret i notar que passaria alguna cosa. Montilivi estava acollonit, no se sentia ni una ànima. Realment, va ser el cop més dur que tots els que érem allà viurem en un camp de futbol”. I va passar el que tothom temia. Un cop de cap al minut 93, en l’última centrada del campionat, va acabar amb els futbolistes del Girona fulminats a terra i amb un autèntic bany de llàgrimes.

És molt difícil refer-se psicològicament de dos intents per arribar a Primera Divisió que s’acaben frustrant quan ja tothom toca el cel amb les mans. Pocs clubs han viscut una història semblant. La feina de Pablo Machín i el seu preparador físic Jordi Balcells va ser fonamental per recuperar la moral de l’equip i van fer tot el possible per superar els fantasmes d’aquell partit fatídic. No seria gens fàcil. “Sents ràbia, impotència. Ho vam saber entendre per capgirar-ho i treure forces d’on no n’hi havia. Saber-nos aixecar, passés el que passés, és un dels valors més especials del grup humà que vam formar”, reconeix Balcells.

Capaç de tombar el Reial Madrid

El debut a Primera contra l’Atlètic de Madrid a Montilivi, amb un joc brillant que en molts moments va apagar el rival, va servir per demostrar que l’ascens no havia sigut un regal, sinó que responia a les capacitats de l’equip. L’empat amb regust de victòria va omplir de moral un equip que, aquella mateixa temporada, acabaria escombrant el Reial Madrid a Montilivi en una nit memorable en la qual els aficionats gironins es fregaven els ulls. La victòria d’aquest any al Santiago Bernabéu és una altra de les fites d’un equip que ha trobat el gust a fer-la grossa. “Proeses com la del Reial Madrid em retornen a la infància i em diuen que soc capaç de qualsevol cosa. És igual com quan sortia al pati de l’escola i jugava contra els nens més grans, sense por”, diu Pere Pons.