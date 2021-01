El nen de foc

Aquest cap de setmana s’estrena El niño de fuego, el documental que explica la vida d’Aleixo Paz, un jove gironí de Quart (Gironès) que va patir cremades al 91% del cos quan tenia 8 anys en un accident de camió, com us va explicar l’ARA aquest diumenge. L’Aleixo troba en la música i el rap la seva “sortida del pou” per acabar-se acceptant a ell mateix, component lletres i melodies. És un viatge de superació i de creixement d’un jove que no té el vent a favor, però que no es cansa de remar fins a arribar a bon port. L’accident es va produir quan el nen es va amagar a l’interior del camió del pare, que transportava una cisterna amb combustible. El camió es va encendre al xocar amb una furgoneta avariada a l’autopista. Es podrà veure a Movistar+ a partir d’aquest diumenge, 24 de gener.