Per fi, la neu al Ripollès

Ahir hi va haver, per fi, la primera nevada del 2019 al Ripollès. Els municipis estaven en alerta després de l’avís de baixada de la cota de neu per ahir al matí, i els pronòstics, a diferència d’altres ocasions, es van complir fil per randa. La neu va començar a caure a partir de les nou, però el transport escolar va poder fer els trajectes amb normalitat, segons va informar el Consell Comarcal del Ripollès a l’ACN. Durant les hores següents la neu va arribar a tota la comarca, especialment a llocs com Setcases, Molló (foto) i Camprodon, i de forma més anecdòtica a Ripoll i Sant Joan de les Abadesses, que ahir només havia quedat enfarinat. Les màquines llevaneu es van activar i van netejar les carreteres per deixar-les transitables. Es preveia mantenir el transport escolar a tota la comarca durant el dia d’avui, sempre que la neu no anés a més.