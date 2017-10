Els noms seran sempre nostres

L’últim ple de l’Ajuntament de Girona va aprovar diversos noms de carrers, places i ponts proposats per la comissió del nomenclàtor, una entitat de creació recent que decidirà els noms dels espais públics. Cal destacar el nom del parc Núria Terés, en honor de la veïna de Santa Eugènia i exregidora de l’Ajuntament que va morir l’octubre del 2016, i el del Camp del Bèlit, al barri de Sant Narcís, on es juga a aquest joc. També es va oficialitzar el nom de 13 ponts sobre el riu Onyar (Font del Rei, l’Areny, Alferes Huarte, Pedra, Peixateries Velles, Sant Agustí, Gómez, Pedret, Barca, Aigua, Plaça dels Jurats, Font del Bisbe i Pericot). Per a posteriors batejos podria quedar la reclamació popular de canviar el nom de la plaça de la Constitució pel de plaça 1 d’Octubre, tot i que algun espontani s’ha avançat i ja hi ha col·locat el cartell (a la foto).