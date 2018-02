Una olotina rep un primer premi a la globalització als EUA

260x366 Imatge d'Anna Navarro, coneguda als EUA com a Anna Schlegel / ANNA NAVARRO Imatge d'Anna Navarro, coneguda als EUA com a Anna Schlegel / ANNA NAVARRO

L'olotina Anna Navarro, coneguda als EUA com a Anna Schlegel, ha estat la primera persona en rebre el premi de globalització de la Think Global Forum, una comunitat d'experts que analitza i debat sobre el present i futur de la tecnologia, els viatges, la fabricació o el comerç electrònic. A més de Navarro, aquest any també s'ha premiat a companyies internacionals com Tesla, Netflix, Google o TripAdvisor.

Anna Navarro és la cap de globalització a NetApp -la primera empresa d'enginyeria en arxivament de dades- i fa 26 anys que ajuda a companyies americanes a tenir presència mundial. "Em va sorprendre moltíssim, no m'ho esperava" ha reconegut a l'ARA l'olotina, que estava molt contenta amb el premi perquè "és la primera vegada que es dona a una persona, i no a una companyia".

Va néixer a Olot i va estudiar Filologia a Barcelona i després a Berlín. Des que va arribar als EUA ha treballat en el món de la globalització i és la presidenta de l'Associació de dones de globalització. També és cofundadora de "Imagine Educating Everyone" i "Women in Localization" de Kenya i ha liderat equips de globalització de companyies com Cisco, VMware, Xerox i, ara, NetApp.

"He pogut escriure i desenvulopar molts dels models actuals que es fan servir a Silicon Valley (Califòrnia, EUA). Parlo a moltes Universitats i empreses que volen saber els secrets de com es fa" ha detallat Navarro, que també ha viatjat molt a la Xina per treballar amb el govern i analitzar temes d'encriptació de dades. "Treballem amb tots els equips de NetApp, amb tots! Cada part de la companyia s'ha de globalitzar, desdels preus a les oficines, a les lleis per entrar en un pais, a les traduccions de les pagines web".

A més a més, ha escrit un l libre que explica el món de la globalització dins d'una empresa, on a la primera pàgina explica que és catalana. I, malgrat la distància, segueix atentament l'actualitat política del país. "Estem molt preocupats per la falta de democràcia. Sembla que cada dia ens apreten més". I ha assegurat que als EUA "tothom sap ara que és Catalunya": "Està per tot arreu, a la CNN, a Bloomberg, a Fox, al NY Times,...". Precisament la seva empresa, NetApp, portarà més de 3.000 persones a Barcelona, al desembre, amb motiu de la seva fira anual.