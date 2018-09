Una oportunitat per reforçar la marca

El Girona, que podria ingressar uns 4 milions si accepta portar el partit a casa contra el Barça al Hard Rock Stadium de Miami, ha vist com el seu deute creixia per l’exigència d’estar a Primera. Els 4 milions significarien rebaixar una quantitat que en l’últim exercici arribava als 5,5 milions de pèrdues. “No podem oblidar que va ser en Ferran Soriano qui es va oferir a anar als Estats Units, de manera que és el club qui hi vol anar tot i no tenir-hi cap obligació. Es perd una mica l’essència, però si som on som, i que se m’entengui bé, és gràcies als mateixos que ara prenen aquesta decisió”, confessa Joaquim Alegret, president de la Federació de Penyes.

El club presentarà quatre mesures per contrarestar la indignació dels aficionats gironins: 1.500 viatges gratuïts a Miami a contrarellotge -vol d’anada, veure el partit i vol de tornada-; l’opció de passar-hi el cap de setmana -pagant 450 euros i, en tots dos casos, deixant una fiança de 250 euros, 400 si es tracta d’una família-; 5.000 entrades per al partit del Camp Nou -amb el possible retorn del 20% de l’abonament-, i el 40% de la quota anual d’aquesta temporada. “En general, no s’hi vol anar perquè tothom s’ho mira des d’una òptica sentimental. A més, el soci vol veure els partits perquè els paga. Fins i tot n’hi ha que abonarien aquest 40% que volen retornar perquè es jugui a Montilivi”, afegeix. No tothom es pot permetre el luxe d’afrontar un viatge d’aquestes característiques. “És una bogeria, no pots gastar-te tants diners quan tens una família. Trigo cinc minuts en moto a anar a Montilivi, ¿i ara haig de passar-me 24 hores per anar i tornar de Miami? Tothom qui diu que ho veu bé preferiria mil vegades veure el Girona a Girona”, recalca Quirós, que continua: “A sobre, les presses. Com que som els primers estem pagant la inexperiència i la mala gestió: fa anys que ens demanen omplir l’estadi i, ara que això passa, ens prenen un partit”.

Els abonats lamenten que no puguin formar part d’una decisió que també té els seus pretendents. “El greuge serà aquest any i tot té un preu a la vida, encara que la gent no hi estigui d’acord. Una altra cosa són les formes i quin paper farà la gent de cara a la galeria. Sembla que quedi millor dir que el futbol modern és una merda, però quan rebem el 40% i mirem el partit còmodament a casa ens adonarem que no és tan greu”, diu Ignasi Prádanos, president de la penya Pablo Machine. “Estem a favor del club però falta transparència: s’hauria de fer una roda de premsa i explicar els beneficis. Som de Primera i tenim una oportunitat de créixer i potenciar la marca, hem de ser conscients que es necessiten ingressos”. Un cop més, el com s’imposa a la resolució final. “És evident que hi ha gent que s’ha desil·lusionat, però hem d’anar més enllà i ser pacients i comprensius; el problema és que no s’ha explicat”.

Amb banderes espanyoles?

L’incompliment del contracte entre el club i l’abonat és real perquè el partit està inclòs en el preu ja pagat del curs. Joaquim Alegret, advocat de professió, creu que denunciar-ho no arreglarà res. “Només hi perdríem diners i temps. Quan hi ha una negociació tu tens dret a acceptar-ho o no, però el jutge et dirà que el club t’ofereix quatre solucions i amb això tapa la sortida jurídica. Sincerament, tampoc m’imagino cap jutge amb força per dictar mesures cautelars. I no hi veig recorregut, hauria d’anar a la jurisdicció civil i potser trigaria, sent optimistes, un any d’estudi per acabar en res”.

La politització del partit també és tema de debat. “Com a grup no ens posicionem, però si es juga un Girona-Barça amb banderes espanyoles i sona l’himne encara serà més lamentable”, reconeix Herrera. “Veient quins dos clubs són i la situació política que hi ha, no ho han calculat gaire bé. Aquests fets encara fan que es vagi més en contra de la mesura”, opina Nadal. “Vull pensar que és una casualitat i no m’ho vull creure, però venint de Tebas tot pot ser”, conclou Quirós.