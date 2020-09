La pandèmia no atura les excavacions al Camp dels Ninots de Caldes

La 18a campanya d’excavació al jaciment del pliocè del Camp dels Ninots (Caldes de Malavella) ha arrencat aquesta setmana i es prolongarà fins al 2 d’octubre. Malgrat la pandèmia, l’IPHES (Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social) intenta mantenir el treball de camp previst, adaptat a les exigències sanitàries del covid-19. Sota la codirecció dels doctors Jordi Agustí, Gerard Campeny i Bruno Gómez, una dotzena de persones, entre professionals de l’arqueologia, la geologia i la restauració, intentaran obtenir més evidències de com era la vida fa 3,1 milions d’anys.

Bous, tapirs i tortugues

La fauna recuperada en aquesta excavació és extraordinària. Està formada per macrovertebrats, quelonis, amfibis, peixos i rosegadors. El visitant pot contemplar-hi tapirs, bòvids de l’espècie Alephis tigneresi i rinoceronts de l’espècie Stephanorhinus jeanvireti. També s’hi han trobat exemplars de tortugues.

L’objectiu d’aquest any és excavar la Cala 9/10 de Can Argilera, que tan bons resultats ha donat en els últims anys. És la primera campanya que es du a terme amb el centre d’interpretació Espai Aquae, inaugurat l’agost del 2019. Ubicat a l’antic castell de Caldes de Malavella, és un recinte d’uns 400 m² on es combina la recerca, la didàctica i la socialització del patrimoni.

Hi ha materials originals del Camp dels Ninots de 3,1 milions d’anys i es proposa un recorregut per conèixer el llegat natural i cultural del municipi, forjat al llarg del temps gràcies a la particularitat de les seves aigües.

A l’Espai AQUAE “es podrà veure en directe com es treballa en el laboratori de restauració que es troba a la primera planta”, apunta Bruno Gómez.