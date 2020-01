El peculiar horari d’un museu

Podria semblar una broma, però aquest rètol, fotografiat recentment pel periodista Salvador Garcia-Arbós en uns baixos del carrer València de Camprodon, es correspon amb la més estricta realitat. El Museu de la Retirada, que exposa material abandonat a la vall de Camprodon per les tropes republicanes en l’èxode a França durant la Guerra Civil, no té un horari definit, sinó que els responsables obren i tanquen quan poden. El novembre del 2018, l’Audiència de Girona va imposar 22 mesos de presó als artífexs del museu per acumular un arsenal d’armes i explosius. Els dos afectats van al·legar que no sabien que estaven cometent una il·legalitat: el seu objectiu era preservar el patrimoni. De fet, l’Ajuntament de Camprodon afirma que d’aquí poc temps es podran recuperar les armes comissades per exposar-les de nou al municipi.