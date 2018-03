A peu entre vinyes a Vilajuïga

UNA CAMINADA entre vinyes del municipi empordanès de Vilajuïga donarà aquest diumenge el tret de sortida al festival Vívid, que durant tot el mes d’abril proposa una quarantena d’activitats enoturístiques per gaudir en família. La marxa entre vinyes preveu un recorregut de 5 km i esmorzar popular. Cal inscripció prèvia a la web www.vivid.costabrava.org. En aquesta mateixa pàgina es poden fer les reserves de totes les activitats programades durant aquest festival. Entre elles destaquen tastos de vins en espais singulars, com dalt d’un globus o al castell de Requesens. Hi haurà també un cicle de píndoles de teatre entre vinyes, rutes per vinyes de la DO Empordà o tastos “amb personalitat”, protagonitzats per personatges com Empar Moliner o Martí Gironell.