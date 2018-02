La pianista Lisitsa acompanya la GIOrquestra en el 6è aniversari

La GIOrquestra celebra diumenge el seu sisè aniversari, a l’Auditori de Girona, interpretant dues obres cabdals del repertori orquestral: la Simfonia núm. 4 de Brahms, probablement la més reeixida del compositor hamburguès, i un dels extraordinaris concerts per a piano i orquestra del rus Serguei Rakhmàninov, concretament el número 2.

Per la seva complexitat, aquesta última obra requereix un solista de reconegut talent, i la GIOrquestra ha optat per una de les noves dives del piano, Valentina Lisitsa, que s’ha fet un nom a través de plataformes d’internet: el seu compte de Spotify recull gairebé 500.000 visites mensuals i és una autèntica estrella a YouTube, amb més de 75.000 reproduccions diàries, que fan de Lisitsa la concertista clàssica més seguida en tota la xarxa.

Nascuda a Kíev l’any 1973 i emigrada als Estats Units, on va iniciar la seva carrera d’instrumentista, Lisitsa posseeix un estil interpretatiu compenetrat i potent en què destaca l’ús expressiu i virtuós de les seves amples mans. Té la crítica rendida als seus peus, i fins i tot en els conservatoris fan servir els seus vídeos com a material pedagògic. El seu repertori ho inclou gairebé tot, de Mozart a Michael Nyman, passant per Beethoven i Chopin.

No és una figura exempta de polèmica. El 2015 l’Orquestra de Toronto va suspendre les actuacions amb la pianista per unes piulades que havia fet sobre les tensions entre Rússia i Ucraïna. Això no va fer més que incrementar la seva popularitat, amb mostres de suport d’arreu.