La plataforma antifeixista de Girona estudiarà accions legals contra els Mossos per les càrregues policials d’ahir

La Plataforma Antifeixista de Girona ha anunciat que està estudiant quines accions legals pot emprendre contra els Mossos perquè consideren que ahir, durant les càrregues policials a la plaça Ú d'Octubre de Girona, van exercir “una violència indiscriminada, gratuïta i desproporcionada” i es van cometre “una desena d’irregularitats i excessos per part dels agents”. Una actuació policial que es va saldar amb 15 agents ferits i més de quaranta manifestants antifeixistes atesos per Sanitaris per la República.

L’advocat del noi detingut ahir, Benet Salellas, ha acusat els Mossos de cometre "un acte de tortura en directe" perquè considera que “uns funcionaris públics van lesionar els ciutadans com a càstig o represàlia per haver participat en un acte contra Vox”. I creuen que els agents de la Brigada Mòbil van rebre consignes polítiques per part de la conselleria d’Interior o de la direcció de la policia.

“Ningú pot entendre que el que va passar ahir va ser un accident o un sol agent a qui se li'n va anar la mà. No és el que vam veure a les imatges. Són els comandaments policials i la conselleria qui donen les ordres i les instruccions als agents, i no hi ha cap marge de dubte que l’actuació policial responia a una consigna política, perquè aquesta Brigada Mòbil actua de manera reiterada d’aquesta manera”, ha denunciat Salellas, que també ha assegurat que els Mossos redacten “atestats policials falsos”.

És el cas, segons ell, de l’atestat que recull la detenció d’un noi, el Ricard, durant les càrregues policials d'ahir. Segons la versió dels Mossos, el jove hauria tirat "una pedra de grans dimensions" contra els agents, però, segons ha explicat ell, és "mentida".

"No vaig tirar res contra els agents", ha assegurat el Ricard, que ha relatat el moment de la detenció: "De cop vaig veure que em perseguien. Em van immobilitzar i diversos agents van començar a colpejar-me. Em van arrossegar, emmanillar i després em van portar a la comissaria". A més, ha denunciat que va demanar assistència mèdica i no va arribar fins a "cinc hores després de la detenció".

Pel que fa a les acusacions dels Mossos, el Ricard i el seu advocat, Benet Salellas, han assegurat que tenen imatges en què es veuen diversos agents colpejant el noi "i en cap cas l'acció estava justificada per contenció o seguretat dels agents".

De fet, ni la Plataforma Antifeixista i ni l'advocat creuen que el fet de tombar unes tanques justifiqui la violència policial: "Les primeres càrregues es van produir passades les 9 del matí, quan no hi havia cap manifestant de Vox. No estava en perill cap ciutadà ni cap agent. I si consideren que retirar tanques policials és una activitat delictiva, que identifiquin els responsables, els detinguin i passin a disposició judicial; però en cap cas justifica la violència policial".

Destitució de Buch i la Brigada Mòbil

L'entitat també ha recopilat una "sèrie d'irregularitats i excessos" que, des del seu punt de vista, van exercir els Mossos durant les càrregues d'ahir a Girona. El portaveu de la plataforma, Miquel Toll, ha denunciat que la majoria d'agents "no anaven identificats ni per davant ni per darrere, van donar molts cops per sobre de la cintura –cosa que no és reglamentària–, van fer servir porres extensibles –que provoquen un mal molt més lesiu– i van mostrar un diàleg nul amb els antifeixistes, quan tenien fil directe amb els feixistes".

Per tot això, la plataforma ha demanat al president Quim Torra "que destitueixi el conseller d'Interior, Miquel Buch, i tota la Brigada Mòbil dels Mossos", perquè consideren que sempre que actua la Brimo "la gent acaba hospitalitzada".