La por a l’amiant

Girona inspecciona l’asfalt del carrer Barcelona fins avui per determinar la quantitat d’amiant que hi ha en una de les principals artèries de comunicació de la ciutat. Fins ara la solució havia estat anar reasfaltant una capa sobre l’altra, però ha arribat a un punt en què la carretera gairebé està per damunt del nivell de les voreres i ha calgut agafar el toro per les banyes. L’empresa adjudicatària agafa mostres (foto d’ACN) de vint punts del ferm i les analitzarà al laboratori. L’any 2009 es va descobrir que el ferm de la via conté amiant, un mineral que es feia servir en construcció com a aïllament fins que se’n va prohibir l’ús l’any 2002, després de comprovar que la inhalació de les seves fibres pot ser perjudicial per a la salut de les persones. La inspecció haurà d’aclarir també si hi ha amiant només en una o en diverses capes de l’asfalt.