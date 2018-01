La promoció Girona10 no vol abaixar el llistó

La setena edició de la promoció turística Girona10 sortejarà dilluns vinent 100 habitacions d’hotels de la ciutat a “cost zero” i 178 entrades per a espectacles teatrals i del Festival del Circ. L’esdeveniment, que se celebrarà del 26 al 28 de gener, incorpora novetats com ara que els 60 establiments de restauració participants ja no formaran part del sorteig sinó que oferiran menús a 10 euros prèvia reserva. El president de l’Associació d’Hostaleria i Restauració de la ciutat, Jordi Carreras, explica que esperen que se serveixin uns 21.000 àpats, una xifra similar a la registrada l’any passat.

També hi haurà preus especials en concerts, teatre i establiments comercials. L’alcaldessa, Marta Madrenas, destaca la importància de l’esdeveniment, que, diu, consolida Girona com a “ciutat de referència”. En les edicions anteriors les habitacions d’hotel tenien un cost de 10 euros, però aquest any els afortunats només hauran d’assumir la taxa turística.

Entrades de cine i de circ

Aquest any, a més, s’incorporen per primer cop a la proposta el Teatre Municipal i el Festival Internacional del Circ, que ofereixen entrades gratuïtes per a diferents espectacles que també sortiran a sorteig. L’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, recorda que l’objectiu inicial de la campanya engegada ja fa set anys era “situar Girona al mapa”. “Superada aquesta etapa, l’objectiu ara és fer una promoció equilibrada i sostenible, per seguir construint un model de qualitat i d’èxit”, afirma Madrenas, que posa en valor l’“íntima col·laboració” amb el sector privat i les entitats del territori.

Les inscripcions per participar en el sorteig de les nits d’hotel i les altres propostes gratuïtes es poden fer fins a aquest diumenge, 21 de gener, a les dotze menys un minut de la nit. Les inscripcions es fan a través de la web www.girona10.net. Els noms dels afortunats es donaran a conèixer el 22 de gener a les quatre de la tarda a la llotja presidencial de l’estadi municipal de Montilivi. De fet, el Girona FC també se suma a la proposta i ofereix cinc entrades per veure un partit del club.

Entrades a 10 euros

Més enllà del sorteig, però continuant en l’àmbit cultural, l’últim cap de setmana de gener es podran comprar entrades a 10 euros per assistir a alguns dels concerts de l’Auditori de Girona i del Festival Strenes, així com també per veure algunes de les obres programades al Teatre Municipal.

Durant tot el cap de setmana, els restaurants de la ciutat adherits a la campanya oferiran menús gastronòmics a 10 euros. Com a novetat, aquest any els restaurants no entraran en cap sorteig sinó que cada interessat podrà fer la reserva directament amb l’establiment que vulgui. Diferents establiments associats oferiran els Aperitius10 i propostes Nit10. L’any passat es van sortejar 6.642 àpats en el marc de la campanya. Com en altres edicions, hi haurà els tastets gastronòmics al Mercat del Lleó el dissabte 27 de gener i la fira d’artesania i alimentació de la plaça de Catalunya, amb activitats paral·leles com tallers infantils, demostracions de cuina, conferències i concerts durant tot el cap de setmana.

Museus gratuïts

Com és habitual, els museus de la ciutat se sumaran també al Girona10 i es faran jornades de portes obertes al Museu del Cinema, al Museu d’Història de Girona, al Museu d’Història dels Jueus, a la Casa Masó, al Bòlit Centre d’Art Contemporani, al Bòlit La Rambla, al Bòlit Sant Nicolau i al refugi antiaeri del Jardí de la Infància. Altres equipaments culturals del municipi, com els Banys Àrabs, el Museu d’Art, la catedral, la basílica de Sant Feliu o el Museu d’Arqueologia, oferiran preus especials tot el cap de setmana.