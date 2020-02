Tot a punt per al vuitè Olotx2

ENTRE DEMÀ I DIUMENGE es durà a terme la vuitena edició de l’Olotx2, una campanya que agruparà gairebé 150 establiments que durant aquests tres dies oferiran estades, àpats, activitats, serveis i promocions comercials per gaudir el doble de la ciutat i la comarca de la Garrotxa. Visites guiades, entrades gratuïtes als museus, rutes en bici, passejades en carruatge, circuit en poni o màgia a la Fageda són algunes de les propostes.

A la web www.olotx2.cat s’hi poden consultar les promocions i descomptes d’aquesta iniciativa per promoure el territori com a destí turístic i comercial. En set edicions s’hi han servit 68.017 àpats i s’hi han fet 7.519 estades en allotjaments. De mitjana, per cada euro invertit des del sector públic n’han retornat onze als sectors implicats.