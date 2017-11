Els pares que van conviure amb el seu fill mort asseguren que l'infant va estar malalt només un dia

El jutjat penal 1 de Girona ha començat a jutjar els pares que van conviure durant setmanes amb el seu fill de 8 anys mort en un pis de Girona. Durant la declaració, el matrimoni Hopkins ha explicat que el menor havia patit una crisi asmàtica i que durant anys el van tractar combinant la medicina tradicional amb homeopatia i cures alternatives. De fet, han sostingut que quan van arribar a Girona el 2014 no van anar al metge perquè, quan vivien als Estats Units, ja els havien dit quin tractament havien d'aplicar.

Els pares del menor han assegurat durant el judici que el nen va estar malalt només un dia i que l'endemà ja no es va despertar. I que van ser conscients que el seu fill havia mort quan els Mossos d'Esquadra van entrar al pis, el 5 de gener del 2016. I és que fins aquell dia, segons sostenen, estaven en estat "de xoc" i es pensaven que l'infant dormia.

El matrimoni s'enfronta a 3 anys i 3 mesos de presó per un delicte d'homicidi per imprudència greu amb un agreujant de parentiu. El fiscal sosté que el menor va patir una crisi aguda asmàtica entre finals de novembre i principis de desembre del 2015 i que els pares, tot i ser "conscients del greu risc per a la salut", no el van portar a l'hospital i es van limitar a automedicar-lo donant-li productes homeopàtics i medicina alternativa.

El cos es va descobrir el migdia del 5 de gener del 2016. Segons la tesi del fiscal, la família portava setmanes vetllant el cadàver, ja semimomificat, en una habitació.