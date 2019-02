El ranxo de Salt

Els usuaris de la Via Verda al seu pas pel municipi de Salt ja no tenen només un paisatge d’hortes i plantacions d’arbres al seu voltant. Des de fa uns mesos, pels camps que envolten el traçat que uneix Girona amb la Garrotxa hi pasturen un bon nombre de vedells de la raça llemosina, originària del sud de França i que es caracteritza per un color vermell alatzà. Sembla que la raça ha triomfat entre els productors de carn per la facilitat de procreació, la bona adaptació al clima i la qualitat de la carn, que té molt poc greix. Els vedells joves són la principal atracció. En alguns moments, el paisatge de les hortes s’assembla a un ranxo de Texas. Caldrà veure si la proliferació d’aquests animals pot comportar un problema de purins a la zona o si, per contra, les dejeccions fan créixer més ufanosos els productes de l’horta.