34 joves rebran suport per treure al mercat la seva idea de negoci

Voluntaris de l’Associació Gironina d’Orientació Empresarial (aGOe) faran de mentors dels 25 projectes que han estat seleccionats per participar aquest 2019 en el programa Explorer Girona, que té l’objectiu de fomentar l’emprenedoria entre els joves. En total, a Girona participaran en el programa 34 joves -en alguns dels projectes s’hi ha presentat una sola persona i en altres, un equip- i tots ells tindran l’oportunitat de guanyar fins a 30.000 euros de finançament en metàl·lic o un viatge a Sillicon Valley.

Tots els participants han presentat una idea empresarial o projecte innovador i, fins a finals de juny, rebran formació i també orientació personalitzada de mentors d’aGOe, que els encaminaran per fer realitat el seu projecte i que no fracassi un cop en el mercat.

El programa Explorer fa temps que es porta a terme a Girona però aquest any per primera vegada serà la Universitat de Girona la institució que el gestionarà, tot i que hi poden participar joves que no estudiïn en aquesta universitat. També s’estrena com a entitat mentora del programa l’associació aGOe, integrada per professionals i exdirectius sèniors ja jubilats que de manera voluntària ofereixen la seva experiència per orientar nous emprenedors i empreses.

Entre els projectes seleccionats, destaquen els del sector de les aplicacions, les pàgines web, l’alimentació, la cultura o els viatges. Joaquim Munné, president d’aGOe, explica que la tasca dels mentors és que els joves emprenedors “toquin de peus a terra”. “Per tirar endavant una idea de negoci cal fer un prototip i confrontar-lo al mercat per comprovar si és vàlida. Nosaltres aportem la nostra experiència per guiar els joves en aquest sentit, explica Munné.