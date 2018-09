La recerca a l’abast dels nens

LA NIT DE LA RECERCA viurà aquest divendres una nova edició al pati de la Casa de Cultura de Girona, que a partir de les 5 de la tarda i fins a les 9 de la nit s’omplirà de tallers proposats per investigadors de la UdG. L’objectiu de la cita és divulgar la recerca entre el públic familiar. La iniciativa és organitzada per la Càtedra de Cultura Científica i Comunicació Digital (C4D) de la Universitat de Girona (UdG), amb la participació de l’IdibGi, entre altres entitats. El programa es completarà amb els experiments espectaculars de Dani Jiménez, el presentador del programa del Súper 3 Dinàmiks, que actuarà com a mestre de cerimònies. La Nit de la Recerca se celebra de manera simultània en més de 300 ciutats europees i és impulsada per la Comissió Europea.