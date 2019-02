Es reclamaran 13,91 euros per cada pesseta confiscada

L’estudi en què es basa la demanda que prepara el despatx d’advocats gironins perquè els ciutadans espoliats puguin cobrar els diners entregats amb el seu valor actual va ser encarregat expressament al professor i doctor en economia de la UdG Lluís Planas. L’economista explica que anteriorment s’havien apuntat diverses possibles maneres d’actualitzar el valor de les pessetes republicanes confiscades però que “fins ara no se n’havia fet cap estudi seriós”. Ell no s’ha limitat a valorar l’evolució del cost de la vida, amb l’augment de l’IPC, sinó que ha considerat els diners entregats pels ciutadans contra la seva voluntat com un dipòsit bancari al qual s’haurien d’aplicar uns interessos a llarg termini.

Antecedent històric

Planas explica que va basar-se en un antecedent històric, l’anomenada comissió Volcker, creada el 1996 per mediar en el conflicte entre organitzacions jueves i l’associació de bancs suïssos per compensar els dipòsits que ciutadans jueus hi havien fet quan fugien del nazisme i de la Segona Guerra Mundial. En aquest cas, la comissió va considerar que els dipòsits havien de ser actualitzats aplicant tipus d’interès a llarg termini, cosa que finalment es va fer, ja que la proposta de la comissió va ser acceptada per les dues parts. El professor Planas explica que en el cas de les pessetes republicanes s’ha valorat quant valdrien si haguessin estat 80 anys dipositades en un banc i s’hi apliquessin interessos a llarg termini, que s’han fixat tenint en compte dades com l’evolució de l’IPC i diversos models economètrics.

L’advocat Antoni Quintana indica que, a partir de l’estudi elaborat per l’economista de la UdG , el seu equip reclamarà la suma que correspondria avui dia a cadascuna de les persones que han presentat documents acreditatius de les pessetes republicanes que el franquisme els va espoliar. Segons Quintana, en altres reclamacions, com la que va presentar el despatx de Garzón, “es deixava per a l’execució de la sentència la determinació de la quantitat a retornar a les persones afectades”.