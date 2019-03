Un regidor d’ERC a Girona deixa l’acta i fitxa per JxCat

Nou moviment a les files del grup municipal d'ERC-MES a Girona. El fins ahir regidor Martí Teres ha anunciat que deixa l'acta i s'incorpora a la llista de JxCat que encapçala l'actual alcaldessa, Marta Madrenas. Terés és el segon regidor del grup municipal que fitxa per un altre partit, després que Pere Albertí, de MES, anunciés que la seva formació es presentaria amb Guanyem Girona, integrada per la CUP i Comú de Girona, entre altres formacions.

Terés ha indicat que s'incorpora a la llista de Madrenas "com a independent" i que vol mantenir la militància a Esquerra perquè entén que són projectes que "sumen". Tot i això, el president de la secció local d'ERC, David Sabaté, ha deixat clar que "espera" que l'exregidor deixi voluntàriament la militància perquè creu que és "incompatible" mantenir el carnet del partit i presentar-se a les eleccions com a candidat de JxCat. En aquest sentit, apunta que Terés "fa molts anys que és militant i coneix perfectament els estatuts", i espera que el partit no hagi d'activar la maquinària interna per suspendre'l o expulsar-lo. Sabaté ha reconegut que es van assabentar de la seva decisió per les xarxes socials.

L'exregidor ha assenyalat que se suma a la candidatura de Madrenas per "seguir treballant per la ciutat" formant part d'un equip "transversal, progressista i obert". De moment, no se sap quin lloc ocuparà a la llista, però s'afegeix als noms que l'alcaldable de JxCat ja ha fet públics: els actuals regidors Maria Àngels Planas, Eva Palau i Carles Ribas, i la treballadora social Núria Pi.

D'altra banda, dels actuals quatre regidors que ERC-MES té al ple municipal, només un té possibilitats de repetir: Miquel Poch, que va entrar al ple arran de la renúncia, l'agost del 2017, de Ricard Calvo, aleshores director general de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA). En canvi, l'actual portaveu, Maria Mercè Roca, ja va anunciar que no repetiria, i Terés i Albertí han fitxat per altres partits. El representant de MES, però, no ha deixat l'acta de regidor del grup municipal ERC-MES tot i que fa campanya per Guanyem Girona, on ocupa el número cinc de la llista.

Esquerra, a través d'unes primàries, va triar com a nou alcaldable per Girona el senador Quim Ayats, que ja anunciat també alguns noms que l'acompanyaran: la presidenta de l'associació de veïns del barri de la Devesa-Güell, Maria Àngels Cedacers; l'excoordinador d'ANC a Girona, Àdam Bertran, i la periodista Marina Vinardell.