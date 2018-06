La relació de Cadaqués amb els artistes, en una mostra

Cadaqués sempre ha sigut una població que ha atret artistes. A mitjans del segle XIX, el Cap de Creus ja era un punt de trobada de pintors, com un jove Narcís Monturiol, Ramon Pichot o Eliseu Meifrèn. Precisament, la donació de Meifrèn, el 1912, de sis dibuixos al carbó a la Societat l’Amistat, va inspirar aquesta institució per iniciar una recollida d’obres de diversos artistes amb la finalitat de crear un museu que expliqués la potencialitat de Cadaqués com a eix de creadors.

Els primers moviments per crear el futur museu d’art de Cadaqués són del 1978, quan la junta de l’Amistat es va plantejar crear-lo arran d’una sèrie d’exposicions de diversos artistes que s’havien organitzat aquell estiu. Un any després es va fer la primera mostra del Museu de Cadaqués i el 1982 va néixer la Fundació Museu Municipal d’Art de Cadaqués.

Tot això es recull en l’exposició Cadaqués, univers d’artistes. De Meifrèn a Dalí, que es va inaugurar dissabte passat i que es pot veure fins al 28 d’octubre al Museu de Cadaqués. Amb motiu de l’exposició, la seva comissària, la historiadora de l’art Mariona Seguranyes, ha dut a terme una feina de catalogació i documentació del fons del museu. La mostra es divideix en dos grans àmbits: Cadaqués, univers d’artistes, amb 24 obres procedents de col·leccions particulars, que explica la rellevància històrica de Cadaqués en l’art, i Museu de Cadaqués, 40 anys de vida, que inclou una selecció de 54 obres del fons del museu, a més de 18 fotografies fetes a Dalí.