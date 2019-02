La retirada a la Jonquera i Camprodon

La Jonquera i Camprodon, dos dels indrets que van tenir un protagonisme especial durant la retirada republicana al final de la Guerra Civil, celebren aquest dissabte diversos actes, pocs dies després que s’hagi commemorat el Dia Nacional de l’Exili i la Deportació, instituït per la Generalitat en la data del 5 de febrer, i coincidint amb el 80è aniversari del començament del gran èxode republicà.

En la retirada, el municipi de Camprodon va tenir un paper destacat com a antesala de l’exili entre el gener i el febrer del 1939. S’hi van concentrar milers de civils i soldats republicans, i s’hi van instal·lar diversos hospitals de campanya per atendre els ferits. Després, per la Jonquera i el Pertús van passar 220.000 persones en el camí cap a l’exili, quasi la meitat de totes les persones refugiades. De fet, la majoria de fotografies que testimonien aquest èxode es van fer en aquest lloc. A la Jonquera, a més, hi ha el principal espai de memòria dedicat a l’exili republicà, el Museu Memorial de l’Exili (Mume), que enguany celebra l’onzè aniversari de l’obertura.

Entre els actes previstos per aquest dissabte, a les 10 del matí hi haurà la inauguració, presidida per la consellera de Justícia, Ester Capella, de l’exposició A nation in retreat. La retirada vista per les agències fotogràfiques internacionals, que es podrà visitar al Mume fins al mes de setembre. A la Jonquera mateix la consellera inaugurarà un monòlit al carrer Major, per on van passar milers de persones camí de l’exili.

A Camprodon s’ha organitzat un recorregut a peu per un itinerari senyalitzat amb els espais vinculats a la Guerra Civil i l’exili. La jornada s’acabarà al Casal Camprodoní, on es farà l’espectacle de petit format Maleïdes les guerres (i aquell qui les va fer).

El Mume ha programat per als pròxims mesos altres activitats sobre l’exili, com una cadena humana en la qual participaran 700 alumnes de secundària tant empordanesos com nord-catalans a la platja d’Argelers, resseguint el perímetre de l’antic camp de concentració.