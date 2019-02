El retorn del pont del Dimoni

La reconstrucció del pont del Dimoni sobre el riu Güell a Girona avança amb tècniques constructives d’èpoques anteriors. Va ser construït l’any 1357 per unir el barri de Sant Narcís i el municipi de Santa Eugènia i es va desmuntar el 1968 per les obres de canalització, amb la promesa, sempre postergada, de reconstruir-lo. Les pedres van ser numerades i guardades en dependències municipals. I fins avui. El pont d’estil gòtic, que tenia la mida justa per permetre el pas dels carros, estava construït amb carreus, pedra i morter. A finals dels seixanta, els veïns de Santa Eugènia, que el veien com un signe d’identitat d’una població que es va annexionar a Girona, van començar a reclamar la seva reconstrucció. El pont no tindrà una utilitat pràctica, ja que a pocs metres hi ha plataformes per creuar a banda i banda del Güell.