Una “revisita” als clàssics amb mirada contemporània

Ramon Muntaner, Josep Pla, Caterina Albert, Joaquim Ruyra, Prudenci Bertrana i una llarga llista d’autors clàssics de la literatura catalana han estat objecte d’una lectura crítica, però gens avorrida ni convencional, de Vicenç Pagès al volum Clàssics revisitats, que ha publicat la Diputació de Girona a la col·lecció Josep Pla. El llibre, amb il·lustracions a cada capítol, recull fins a 54 textos d’autors nascuts abans del 1920 i relacionats d’alguna manera amb les comarques gironines.

Vicenç Pagès Jordà en fa una lectura subjectiva, amb observacions i crítiques semblants a les que apareixen a la premsa referides a les novetats editorials, i pensant en la manera com el lector d’avui pot rebre aquestes obres. L’autor es pregunta fins a quin punt continuen essent un model, si amb el temps han guanyat o han perdut i si avui tenen el mateix sentit. Tots els textos formen part d’una sèrie que es va anar publicant des del 2009 fins al 2018 a Revista de Girona, i que s’acaba amb el número vigent d’aquesta publicació.

Dalí, icona buida de contingut

Entre les obres ressenyades no hi ha només els clàssics que s’estudien a l’escola. Hi trobem, per exemple, L’alliberament dels dits, de Salvador Dalí, una obra que permet constatar que als anys vint ja era un “artista total” però que avui, segons Pagès, “ha estat consagrat com a icona cultural buida de contingut, comercialitzable i apta per a tots els públics”. Sobre Jaume Vicenç Vives, del qual ressenya Notícia de Catalunya, Pagès diu que va ser “assenyat i pactista: massa, segons les veus crítiques”.

L’autor explica que els criteris d’elecció del cànon “són ben subjectius” i que la seva intenció era “partir del plaer del lector” i “confeccionar una llista pròpia”, exempta de prejudicis literaris i ideològics, que pugui ser útil a altres lectors, ni que sigui com a punt de partida personal i alhora susceptible de generar un debat.

Clàssics revisitats obre una nova etapa de la col·lecció Josep Pla de la Diputació de Girona, amb l’escriptor nord-català Joan-Lluís Lluís al capdavant. El llibre es presentarà el 16 de novembre a les 12.00 h a la Universitat de Girona.