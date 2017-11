Un robot de la UdG guanya un premi europeu

Un equip integrat per investigadors de l’Institut de Recerca en Visió per Computador i Robòtica de la Universitat de Girona (UdG), l’empresa alemanya Telerob i l’institut de recerca ISEP/INESC TEC Aerial Robotics de Porto (Portugal) ha guanyat el Grand Challenge de la competició European Robotics League Emergency 2017 (ERL Emergency), que simula un desastre nuclear. La UdG ha fet la seva aportació en els aspectes marins, i els seus col·legues alemanys i portuguesos, en els vessants terrestres i aeris, respectivament.

L’equip va guanyar en les tres proves en què podia participar: dos subchallenge i el grand challenge, que incloïa els tres dominis. L’ERL Emergency ha tingut lloc per primer cop a la població italiana de Piombino. La competició té l’origen en l’euRathlon, la primera prova de robòtica internacional, inspirada en l’actuació de rescat feta després del desastre de Fukushima, en què robots terrestres, aeris i marins cooperen en un escenari realista per desenvolupar la tecnologia per fer front a situacions de catàstrofe com terratrèmols, explosions i accidents.