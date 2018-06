Planestiueja’t fa el salt per ser el festival d’estiu de la Garrotxa

Fa dos anys que va començar, però les Planes d’Hostoles ha apostat fort perquè el festival Planestiueja’t es consolidi com el festival d’estiu de la Garrotxa. Per a aquesta tercera edició, que comença el dissabte 7 de juliol a l’allotjament rural Cal Llober amb l’actuació d’El Pot Petit, dedicat a un públic familiar, han programat set concerts, sis dels quals seran de pagament, amb artistes de llarga trajectòria com ara Tomeu Penya (25 d’agost, al Mas Vedruna), Pep Sala (4 d’agost, al Mas El Siubès) i Pedro Guerra (11 d’agost, a la Torre dels Til·lers). També hi actuaran Manu Guix, que presentarà el seu últim treball, Després de tot (28 de juliol, als jardins de l’Hotel Can Garay); Andrea Motis, amb el seu quartet (18 d’agost), i Sara Terraza, que també presentarà el seu primer disc amb l’espectacle Sara Terraza & The Black Sheep, en el que serà l’únic concert gratuït de la tercera edició del Planestiueja’t (14 de juliol, a la plaça Nova de les Voltes).

Cada concert es farà en un escenari diferent, una característica des de la primera edició. “Apostem per fer-ho en espais privats, llocs amb encant com ara boscos, hotels, etc. Per a ells també creuen que és una manera de donar-se a conèixer”, diu Joan Soler, regidor de Cultura de les Planes d’Hostoles. “En aquests espais hi cap la gent que hi cap, i això fa que els concerts no siguin massificats”, afegeix Soler.

Aquest any també es donarà a conèixer la tasca de la Fundació Albert Bosch, que pertany a l’empresa Noel Alimentaria SA, i que es dedica a projectes de recerca mèdica infantil en col·laboració amb l’Hospital Vall d’Hebron. Les entrades ja són a la venda a través de la web de Turisme Garrotxa. Els preus van des dels 7 euros fins als 18. Si es compren anticipadament, hi ha descomptes.