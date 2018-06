La sort de tenir l'(A)phònica

Trobem a Girona diferents (i distingits) festivals de música al llarg de l'any, però quan s'apropa el solstici d'estiu la ciutat es cobreix quasi únicament pels signes del jazz i de la clàssica. Afortunadament Banyoles és a la cantonada i fa 15 anys que ens ofereix un ventall de músiques de perfil més urbà triades amb molt de criteri i sense sacrificar el fonamental valor de la pluralitat mitjançant un festival que només mereix elogis. Aquesta edició de l'(A)phònica va oferir més de 30 concerts, alguns dels més destacats dels quals comentem.

Judit Nedderman es va presentar el divendres 15 a l'amable Auditori de l'Ateneu visiblement emocionada i amb la sensació d'haver pujat a la primera divisió de l'escena musical catalana, per aportar qualitat a la qual té mèrit suficient: l'acompanya una sòlida banda d'excel·lents músics, capaços d'embolcallar amb diferents timbres i arranjaments els estils heteròclits que cohabiten en els tres discos de l'artista, en particular l'últim, ‘Nua’, que la cantant del Maresme venia a presentar i que ens regala perles inajornables com ara ‘Els ocells’ i ‘Ubi sunt’. Malgrat que cau puntualment en manierismes vocals innecessaris, la cantautora, que es defensa amb el mateix nivell en català, castellà i portuguès, traspuava autenticitat i exhalava una alegria vitalista. Condimentat també per un joc eficient de llums, el concert va resultar rotund, complet i entretingut.

El públic sortia satisfet i a pas de trot cap a l'esplèndida esplanada del Club de Natació, indret privilegiat per veure i escoltar Vinicio Capossela. L'italià (tot i que va néixer a Hannover) era la gran estrella internacional d'aquest any i, com s'ha pogut veure, disposa de molts incondicionals al país, als quals va obsequiar amb dues hores de concert, de les quals va valdre la pena –substancialment– la segona. En realitat, durant la primera meitat va fallar la comunicació entre el públic i l'artista, que a més va relegar la magnífica banda a un rol massa secundari mentre feia desfilar un repertori bàsicament d'arrel folklorista una mica reiteratiu. L'entorn era fantàstic i l'artista majestuós, però la fusió dels dos vectors semblava no funcionar: l'immobilisme inesperat a l'escenari i el soroll de fons d'una terrassa pròxima ens indicaven que l'espectacle es gestaria segurament millor en un teatre que a l'aire lliure. A la mitja part, sortosament, el músic es va despertar, es va airejar i va canviar el rumb cap a les seves cançons més representatives (com la dolça ‘Ultimo amore’ o la llegendària ‘Che coss'è l'amor’ barrejada amb ‘Bésame mucho’). Capossela desprenia el seu habitual carisma (i també els seus ‘attrezzi stravaganti’) en llargues digressions que fan riure els seus seguidors. La Carpa Ramona i el Monstre del Llac van ocupar un lloc preeminent en les seves didascàlies, tot i que no van respondre al conjur.

Diumenge 17 ja era l'últim dia del festival i, abans del capvespre, a l'inspirador Claustre de Sant Esteve, vam trobar Ferran Palau, una mena de ‘skater’ trobadoresc. El de Collbató sembla que estigui fent una gira per emplaçaments històrics, ja que no fa gaire s'havia presentat, aleshores tot sol, a la nau gòtica de La Mercè de Girona. Ara venia amb banda, i seria d'esperar que el suport eixamplés les delicades filigranes de Palau amb registres harmònics i canvis rítmics, però hem de dir que preferim la versió despullada, només veu i guitarra, guardada pel bis i ben acompanyada pels ocells i la remor dels petits canals d'aigua que bordegen el claustre. Per a la resta, amb més instrumentació, el ritme arrossegat de les cançons es va infiltrant de notes ‘shoegazer’ i algun experimentalisme electroambiental que no desentonen, però tampoc desenvolupen la tessitura intimista i el caràcter quasi litúrgic que li són essencials. Com a curiositat, la presència a la bateria de Joan Pons, el líder d'El Petit de Cal Eril, que més tard clourien el certamen en el tradicional concert a la plaça de la Muralla en un amè ambient preestiuenc, que la nit baixava freda.

Mentre, a l'Auditori de l'Ateneu hi compareixia Ariel Rot en solitari. No sabíem ben bé què esperar-ne, però vam gaudir dels seus dots superiors amb la guitarra –instrument que domina exponencialment més que el piano o la veu– i de les seves reeixides lletres costumistes i hilarants. Pel que fa a la música, el viatge va anar del rock de perfil més clàssic i que incorporava ‘medleys’ en les derives ‘music-hall’ al piano fins als gèneres més riuplatencs i que repescaven mil tangos i milongues. Personatge simpàtic, l'argentí, que fa molts anys que viu a Madrid, semblava un dels germans Gallagher en edat de posar seny. Precisament la reflexió sobre l'envelliment va ser una de les més ben rebudes pel públic. El seu club de fans marcava forta presència corejant les tornades, fins i tot amb certa sobreexcitació en el cas d'alguna espectadora aïllada, circumstàncies que el cantant i compositor va gestionar amb elegància i humor. Al final la sala es va aixecar per dedicar-li un aplaudiment a l'uníson, el mateix que globalment mereix el festival de la veu de Banyoles: s'acaba i ja el trobem a faltar.