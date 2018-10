La cadena de supermercats de productes ecològics Veritas obre a Palafrugell la seva botiga més gran

La cadena de supermercats de productes ecològics Veritas obre una botiga de 900 m2 a Palafrugell, la superfície més gran comercial dedicada exclusivament a l'alimentació ecològica. Amb una zona de degustació, fleca i plats de menjar per emportar de 200 m2, la nova botiga genera 12 nous llocs de treball i incorpora 25 places d'aparcament, dues de les quals disposen de punts de recàrrega per a vehicle elèctric.

El nou punt de venda, construït sota criteris de sostenibilitat ambiental i eficiència energètica, suposa una inversió d'1,5 milions d'euros i se suma als 60 establiments que l'empresa té distribuïts entre Catalunya, el País Basc, Navarra, les Illes Balears, Madrid i Andorra.

Segons Silvio Elias, director general de Veritas, "la nova botiga de Palafrugell és una aposta ferma pel format de botiga destinació. Oberta cada dia de la setmana, pretén donar servei a tot l'Empordà, com supermercat com amb la nostra oferta de plats per emportar i fleca eco".

Veritas treballa amb 17 proveïdors de Girona, als quals adquireix més de 300 referències d'origen regional, com ous o fruita i verdura, entre altres. La cadena de supermercats d'alimentació ecològica està present a Girona des de fa més de 5 anys, on disposa de 4 establiments i 44 empleats.

Gastronomia Take away 100% ecològica

L'obertura del nou establiment de Palafrugell incorpora una nova secció de plats preparats per emportar, elaborats únicament amb ingredients ecològics amb la guia de la Xef d'alta gastronomia i experta en nutrició, Mireia Anglada, especialista a combinar l'alta cuina amb l'alimentació saludable.

En el nou establiment es podran adquirir amanides, plats tradicionals de la gastronomia catalana i un ampli ventall d'opcions per a vegans, plats preparats diàriament a la cuina que Veritas acaba d'inaugurar a les seves noves instal·lacions logístiques de Lliçà de Munt.

A més, en el nou establiment de Palafrugell, les famílies podran gaudir de la cafeteria i degustar l'assortiment complet de pa i brioixeria ecològics que la cadena elabora diàriament al seu obrador, sense químics i amb massa mare.

Veritas Ecological Challenge

La cadena de supermercats d'alimentació ecològica impulsa iniciatives, tant socials com mediambientals, que van més enllà del fet evident de proveir les llars amb productes saludables. Per això acaba de llançar el Veritas Ecological Challenge, una convocatòria per a projectes que promoguin la sostenibilitat.

Segons Elias, "el món ens planteja nous reptes cada dia. Aquests ens afecten a tots i tenen a veure amb el món que volem per al futur. Per canviar-cal passar a l'acció ". Els participants tindran l'oportunitat d'impulsar el seu projecte a través de crowdfunding. Més informació a veritas.es.

Veritas és la cadena de supermercats líder en compromís amb la salut de les persones i la sostenibilitat a Espanya. Des de la seva fundació el 2002 a Barcelona, amb l'objectiu d'apropar la millor alimentació possible a tots, ja compta amb més de 60 botigues i la botiga on line, amb les que dona servei a més de 125.000 famílies. Elabora el pa i la brioixeria que ven a les seves botigues, sense químics i amb massa mare. Des del seu obrador, distribueix pa ecològic en diverses escoles, per aproximadament 50.000 alumnes. Amb més de 4.500 referències, Veritas és pionera en la introducció de productes amb certificat ecològic. Afavoreix el producte de proximitat, de temporada i de cultiu ecològic, i està compromesa amb la salut, el gust, el medi ambient i el consum responsable