El surrealisme literari coreà, eix del Pepe Sales

L’obra i la figura del poeta coreà Yi Sang (1910-1937), primer i màxim representant del surrealisme literari al seu país, són els fils conductors de la dotzena edició del festival d’art independent Pepe Sales, que es durà a terme a Girona entre demà i el 5 de febrer. Arquitecte de professió i revolucionari d’esperit, Yi Sang reuneix tots els requisits que Consol Ribas i Lluís Llamas, responsables de l’associació La Penyora Cultura i organitzadors del festival, demanen als artistes homenatjats en cada edició. Poeta incomprès, maleït, abocat des dels vint anys a una mort segura per tuberculosi i a una vida underground marcada per les relacions turbulentes amb prostitutes que, malgrat tot, tracta amb enorme tendresa, va ser fortament influït per l’annexió de Corea al Japó, que es va produir dos dies després del seu naixement i no va concloure fins vuit anys després de la seva mort.

Autor de la frase “La ploma és la meva darrera espasa”, va allunyar-se del realisme social dels seus contemporanis coreans per practicar una poesia experimental inspirada en uns quants conflictes recurrents: l’opressió exercida per la seva família, la impossibilitat d’aconseguir una relació amorosa estable i el patiment d’una malaltia incurable.

Artistes transgressors

“La derrota et fa fort, et fa lliure, et fa persona”, destaca Consol Ribas en referir-se a Yi Sang, dotzè convidat d’una llista plena d’artistes transgressors estrenada el 2008 amb el poeta que dona nom al festival. Sales, que va deixar com a testament artístic 50 cançons d’amor i droga, encapçala la llista integrada per Miquel Bauçà, Pedro Casariego, Lluís Vilà, Santa Teresa de Jesús, Carilda Oliver Labra, Juan Eduardo Cirlot, Renée Vivien, Roberto Bolaño, Jean Genet, Elena Garro i, enguany, Yi Sang.

“El festival Pepe Sales és el moment en què l’Ajuntament es treu l’anell i es posa a volar”, afirma el regidor de Cultura de Girona, Carles Ribas, convençut que durant aquests dotze anys s’ha demostrat que, més que remoure-les, “la cultura apunyala consciències”.

Un poema de Yi Sang, Mirall, ha inspirat els artistes que participaran en l’exposició d’arts plàstiques que, comissariada per Àngels Artigas i Provi Casals, obrirà el festival demà a les vuit del vespre al Centre Cultural La Mercè. La gastronomia coreana també hi serà present amb una mostra que es farà al restaurant La Penyora (dissabte, 19 hores). Lluís Llamas explica que és una cuina “molt natural, basada en productes de la terra, salses i fermentats”.

A més, el Cinema Truffaut projectarà (diumenge, 20 hores) La isla de Kim Ki-Duk, un drama pertorbador basat en la història d’uns pescadors i d’una jove que els ofereix menjar i serveis sexuals. El Truffaut també acollirà (dimecres, 20 hores) el Festival de Curtmetratges Inèdits dirigit per Ester Bertran.

La gran gala del festival es farà a La Mercè (dimarts 29, 20.30 hores). Una cinquantena d’artistes oferiran 17 actuacions en què interpretaran l’obra i el temps de Yi Sang. Hi haurà música, teatre, dansa, performance, màgia i fins i tot una coreografia de taekwondo. La programació sencera es pot consultar a la web www.festivalpepesales.org i l’entrada a totes les activitats és gratuïta.

“Aquesta és una trobada de pau i amor, d’instint artístic i generositat, de gent que té ganes de donar. Qui treballa per la cultura treballa per la felicitat”, diu Consol Ribas, satisfeta de comprovar que la família del Pepe Sales creix cada cop més. “El gust per la cultura, el gust per la vida i la sensibilitat són coses que fa anys que ens agermanen amb els coreans”, conclou.