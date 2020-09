El tancament del Museu Dalí durant l’hivern irrita Figueres

L’insòlit anunci del tancament hivernal dels museus Dalí (el de Figueres, el de Púbol i el de Portlligat) de cara al 4 d’octubre genera gran preocupació als municipis on estan ubicats, molt especialment a la capital alt-empordanesa. L’acaldessa, Agnès Lladó, ja ha respost, a través d’un tuit, que la ciutat i l’Alt Empordà “no es poden permetre tenir tancat el Museu Dalí”.

Davant la caiguda de visitants d’aquest estiu arran de la pandèmia, i amb la perspectiva que aquesta tardor i hivern els museus Dalí no rebran les visites habituals de turistes estrangers, ni de grups de jubilats ni d’escoles, la Fundació Gala-Salvador Dalí va decidir tancar els seus tres museus el 13 de setembre, data que s’ha prorrogat ara fins al 4 d’octubre, “d’acord amb la política de flexibilitat anunciada i basada en el seguiment de la pandèmia i de les seves conseqüències sobre els fluxos turístics i el moviment de persones”.

La pròrroga, però, no satisfà l’alcaldessa ni molts ciutadans de Figueres, que han expressat malestar a les xarxes i han demanat que el Museu Dalí no tanqui, tot i la previsible davallada de visitants, igual com no tancaran la resta d’equipaments museístics de la ciutat.

Diverses veus s’han expressat en el mateix sentit que Agnès Lladó, com Joaquim Nadal, exalcalde de Girona i actualment director de l’Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural (ICRPC). En un article publicat al Diari de Girona, Nadal va més enllà i parla de la decadència de la ciutat i la seva manca d’autoestima. “La realitat de Figueres reclama justament el contrari; quan la crisi despunta, Figueres necessita el museu obert més que mai. És una qüestió de confiança. El Museu Dalí tancat burxarà en la crisi d’autoestima”, diu Nadal.

Converses per tenir fons públics

Fonts de la Fundació Dalí asseguren que la voluntat és poder mantenir oberts els seus centres museístics, però que no ho podran fer si no reben ajuts de les administracions. De moment, només la Diputació de Girona ha anunciat una partida de 42.500 euros. “Hem demanat ajuts a totes les administracions que formen part del patronat de la fundació, des de l’Estat a la Generalitat i els ajuntaments dels municipis on estan ubicats els tres museus, i mantenim converses per intentar no haver de tancar-los. Sense suport econòmic públic no serà possible”, asseguren fonts de la Fundació Gala-Salvador Dalí.

La davallada de visitants causada per la pandèmia fa preveure a la fundació unes pèrdues de 4,5 milions d’euros. Els tres museus van tancar el 13 de març i no van poder reobrir fins a l’11 de juliol. “Vam perdre bona part dels mesos en què habitualment tenim més visitants i, quan hem reobert, la falta de turistes estrangers i les limitacions d’aforament no ens han permès tenir les xifres habituals en aquests mesos”, indica la fundació.

Els tres Museus Dalí van sumar l’any passat més d’un milió de visitants. Habitualment, a l’agost arriben a rebre fins a 5.000 visitants al dia, i al juliol fins a 4.500. Aquest estiu l’aforament del teatre museu s’ha limitat al 30% i només se n’ha omplert un 70%. A la Casa de Dalí a Portlligat només s’ha permès l’accés de 4 visitants cada 10 minuts, la meitat dels habituals.