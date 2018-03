Si t’expulsen de l’institut, atura’t i reflexiona

Una baralla al pati amb un company, una acumulació d’incidències per faltar a classe o per mal comportament, o un insult o agressió al professor o la professora. Són alguns dels motius que generen l’expulsió d’un alumne de l’institut, que pot ser d’un sol dia o fins i tot de diverses setmanes. Perquè aquests estudiants no rondin pel carrer o no es quedin a casa escarxofats al sofà mentre no poden tornar a l’institut, i alhora per motivar-los a no reincidir en el comportament que ha motivat l’expulsió, la Fundació Escola Sant Vicenç de Paül de Figueres té en marxa des del 2012 el programa Atura’t, pioner a Catalunya, que, pels bons resultats, ha generat l’interès d’uns quants municipis catalans per posar en marxa una iniciativa semblant.

Els sis instituts de Figueres i el de la veïna població de Vilafant ofereixen acollir-se al programa Atura’t als alumnes expulsats temporalment i a les seves famílies. “Fem signar un contracte als joves expulsats en què es comprometen a aprofitar el treball de reflexió i d’educació que fem al centre. Quan tornen a l’institut també signen una carta davant el tutor on manifesten la voluntat de canviar d’actitud per no tornar a ser expulsats”, explica l’educador Albert Sau, coordinador del programa Atura’t.

Implicació de les famílies

Sau afegeix que en el treball que es fa a l’entitat es demana la implicació de la família. “Contactar amb la família és útil no només per explicar-los què fem al programa Atura’t, sinó també perquè ens ajuda a detectar els casos en què els pares es veuen desbordats per la conducta del fill adolescent o per situacions de vulnerabilitat social i familiar desconegudes pel centre educatiu on estudien aquests nois”, explica l’educador. També es detecten en alguna ocasió trastorns emocionals o mentals que no eren diagnosticats i que, per tant, no s’atenien. “La incorporació recent de psicopedagogs voluntaris en l’equip d’educadors del programa ens facilita detectar aquests casos, i és de gran ajuda en la tasca que es fa amb aquests joves”, explica Maria Solés, directora de Ksameu, el projecte socioeducatiu de la Fundació Escola Sant Vicenç de Paül.

Durant aquest curs 2018 ja han passat pel programa Atura’t una seixantena de joves expulsats, alguns dels quals apartats de l’institut en ocasions anteriors, majoritàriament de primer i segon d’ESO. Un d’ells és el Mohammed, expulsat per tercera vegada d’un dels instituts de Figueres per barallar-se amb els companys. No ha sigut fins a la tercera expulsió que ha acudit al programa Atura’t. “En les primeres expulsions m’apalancava a casa o voltava pel carrer”, admet el noi, que es mostra satisfet d’haver assistit al programa perquè els educadors li han ensenyat a pensar-s’ho bé abans de resoldre els conflictes a cops.

Al Juan també l’han expulsat tres cops. La primera vegada, durant els dies d’expulsió va ser a casa els avis “sense dir-los que estava expulsat per no preocupar-los”, admet. L’última vegada ha estat deu dies sense poder tornar a l’institut per haver amenaçat companys. Al projecte Atura’t s’ha conscienciat que les amenaces el poden posar en “greus problemes”. “He après que he de canviar”, diu el noi, que assegura que té moltes ganes de tornar a l’institut.

Teràpia a la taula de ping-pong

El ping-pong és molt més que un joc per a l’estona d’esbarjo dins el projecte Atura’t. Observant-los, o jugant-hi, els educadors obtenen sovint una informació valuosa dels joves. “Veiem com els nois reaccionen davant el fracàs quan perden o facilitem converses que ens permeten detectar què els preocupa, o frustracions o mancances familiars o socials que en un ambient menys distès potser no aflorarien”, explica l’educador Albert Sau.

Durant el dia o dies que els joves expulsats són atesos al programa Atura’t, a més de fer-los treballar en matèries que proposa l’institut, se’ls donen eines per tenir una conducta menys impulsiva i se’ls fa reflexionar sobre els motius que han provocat la seva expulsió. “És una manera de dir-los: «Atura’t a reflexionar sobre el que has fet, sobre cap on vols anar i sobre com ha de canviar la teva actitud»”, conclou Sau.