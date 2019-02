L’escriptor i humanista Ian Gibson va fer fa uns dies una visita a la tomba de Machado, a Cotlliure, a la Catalunya del Nord, per presentar el seu llibre Los últimos caminos de Antonio Machado. De Colliure a Sevilla. Aquesta visita ha fet revifar l’interès per un lloc habitual de pelegrinatge de la intel·lectualitat espanyola. L’obra de Gibson apareix just quan es commemoren els 80 anys de la mort del poeta. Machado va morir al cap d’un mes d’arribar a aquest municipi, als 63 anys. Amb la seva mare, el seu germà i la seva dona, es van instal·lar a la pensió Bougnol-Quintana. Machado tenia una malaltia bronquial i, segons explica Gibson, va ser enterrat amb una cerimònia “sòbria, com ell hauria volgut”, en aquest mateix municipi. En una butxaca del seu abric hi van trobar el seu cèlebre últim vers: “ Estos días azules y este sol de la infancia ”. (ACN)