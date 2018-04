“És una tonteria que hi hagi tan pocs panells”

El sogre de Xavier Vargas tenia unes plaques solars molt rudimentàries, perquè se les havia fet ell mateix feia més de 40 anys -i val a dir que encara funcionen, i que li servien per escalfar l’aigua els mesos d’estiu-. Ell s’hi havia fixat i pensava que el dia que es fes una casa voldria poder-la abastir amb energia fotovoltaica. A l’hora de la veritat, però, no en va poder assumir el cost: “Eren uns 30.000 euros”.

Va estalviar i fa poc més d’un any va poder fer una instal·lació que li permet generar l’energia que consumeix durant el dia. “N’estic molt content i ho recomano a tothom. A més, he canviat d’empresa elèctrica, ara estic amb una que aplica una contenció tarifària, i entre una cosa i l’altra estic aconseguint una reducció de la factura de la llum d’entre un 40% i un 45%”, afirma Vargas. Matisa, però, que si només hagués posat les plaques solars, l’estalvi seria d’un 30%.

Com que contribuir a fer un món més net d’energies fòssils és un dels seus objectius, “com a segon pas” comprarà “una bateria de liti, per acumular energia per a les hores nocturnes, i el tercer serà comprar un cotxe elèctric”. Vargas ha col·laborat amb les xerrades del Col·lectiu Solar explicant la seva experiència. “Estic content d’anar-hi però és una mica trist que una iniciativa com aquesta hagi de sortir del sector privat”, opina.

També es mostra crític amb la posició que de fa anys ha decidit adoptar el govern espanyol en relació a l’energia solar: “Aquí t’has de gastar més diners per instal·lar un inhibidor per no abocar energia a la xarxa. Jo estaria content de poder regalar els meus excedents als meus veïns!”, assegura.

Veure panells, la millor promoció

També Mike Duff proveeix casa seva amb energia solar. Però no és un habitatge unifamiliar sinó una casa de turisme rural a Púbol que fa 500m 2. Té dos pisos -un de 115 m2 i l’altre de 65 m 2 -, a més d’un espai de 65 m 2 per fer ioga. Per cobrir tot això té la potència màxima, de 10 kV, i vuit bateries de liti. No en té prou i encara està connectat a la xarxa.

Duff, canadenc, que abans ha viscut a Londres i a França, no entén que hi hagi tan poques plaques a l’estat espanyol. “És una tonteria que hi hagi tan pocs panells en un país com aquest. Crec que la millor manera de promoure l’energia solar és que la gent vegi que els seus veïns tenen panells al sostre”, diu. Per això, obre casa seva “perquè la gent vegi que hi ha gent real que en té i que és fàcil servir-se’n”. I per això també remarca l’estalvi en els rebuts de la llum. “Abans pagava una factura d’uns 800 euros cada dos mesos; ara en l’última vaig pagar 195 euros”, explica.

Duff afirma que quan va arribar a l’Estat el va sorprendre molt veure que “el govern espanyol estava actuant fora de la llei, en ple 2015, sense vergonya”. “És estúpid cobrar per aprofitar-se de l’energia solar i no veure que és una energia neta i que promoure-la serveix per crear nous llocs de treball, com han fet molts altres països d’Europa. També a Anglaterra, on el clima no hi ajuda gaire, se n’han posat moltes els últims anys”. “En aquests anys he descobert moltes coses del govern d’Espanya i per això ara entenc millor que vulgueu ser independents”, conclou.