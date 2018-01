El tornado va causar danys de més de 3 milions d'euros a Cistella i Navata

Els ajuntaments de Cistella i Navata (Alt Empordà) han quantificat els danys provocats pel tornado que va afectar aquests dos municipis i Terrades el passat 7 de gener.

A Cistella, la xifra s'enfila fins als 2.737.893 euros amb 52 famílies afectades i 13 edificis municipals malmesos. Navata calcula que els danys se situaran al voltant dels 500.000 euros, la majoria es concentren en instal·lacions agrícoles. En el cas de Terrades, el fenomen natural va afectar 18 particulars, dues granges i el santuari de la Salut. El consistori, però, encara no ha tancat quantitats econòmiques.

L'alcalde de Cistella, Enric Gironella, ha explicat que continuen treballant per aconseguir que es declari "zona catastròfica" i que l'Ajuntament oferirà a "cost zero" els permisos d'obra per reparar els edificis afectats.

A nivell d'ajuts, la Diputació de Girona s'ha compromès a estudiar una línia de subvencions per reparar edificis i espais públics i a assessorar als particulars. El Consell Comarcal, en canvi, es farà càrrec de la retirada de les restes d'uralita de les cobertes i instal·lacions que el vent es va emportar.

El fenomen registrat a Navata

Gironella ha explicat que des del servei meteorològic els han confirmat que el que va sorprendre diversos municipis aquell matí de l'endemà del dia de Reis va ser un tornado. Ho confirmaria així el fet que l'estació meteorològica de Navata registrés (a uns 250 metres del fenomen) vents de fins a 155 quilòmetres per hora. Això, de fet, és el que els ha d'ajudar a aconseguir les ajudes necessàries perquè el poble pugui recuperar-se dels desperfectes.

I és que els forts vents van recórrer una distància d'entre quinze i vint quilòmetres travessant Navata, Cistella, Terrades i Darnius. Segons va informar ahir el Servei Meteorològic de Catalunya, es creu que el fenomen hauria estat de categoria EF1 o EF2 i que els vents ocasionats per la columna d'aire estarien per sobre dels 150 quilòmetres per hora.