La tradició es renova perquè no canviï res

Fins i tot les tradicions necessiten renovar-se per no morir. Així, els actes de la Setmana Santa, ja siguin religiosos o pagans, paguen el peatge dels nous temps.

La demanda creixent d’incorporar la dona a les processons i fins i tot entre els manaies comença a ser atesa. Així ho testimonien processons com la de Verges, que per primera vegada a la seva història incorporarà aquest any dues noies a la Dansa de la Mort, o la processó de Blanes, on una dona capitanejarà una legió de manaies per primera vegada a Catalunya. També cada cop més els organitzadors de les commemoracions de Setmana Santa busquen fórmules perquè l’espectacle connecti amb noves generacions.

Les noies s’estrenen a Verges

Avui a les 22 hores Verges viu un dels seus dies més especials. S’hi representa la vida pública de Jesús, amb un èmfasi especial en els últims dies. La Dansa de la Mort, amb orígens medievals, constitueix un dels principals elements d’atracció de la cerimònia. Aquesta peculiar dansa recorre uns quants carrers del poble, però a la web municipal també es poden adquirir les últimes entrades per a la representació pública a la plaça (18 euros). Per primer cop en la seva llarga trajectòria, dues nenes s’integren en el quadre de la Dansa de la Mort. Aquesta representació s’ha declarat Festa Tradicional d’Interès Nacional.

La incorporació femenina a la Dansa de la Mort s’ha fet amb total normalitat i l’organització només ha tingut en compte que les malles de l’esquelet els vagin bé i que les nenes executin els salts amb precisió. El quadre total està integrat per deu esquelets: dos adults i tres infants que ballen, quatre que porten torxes i un que porta el tabal. Les dues nenes tenen 13 anys. L’absència de dones adultes al quadre sempre s’ha justificat per la dificultat que els esquelets pintats a les malles mantinguessin la seva forma per les protuberàncies dels pits.

Una capitana a Blanes

A Blanes, a la desfilada de la LegióV Macedònica, una dona capitanejarà aquest any els manaies, un cas que, segons el consistori blanenc, es dona per primera vegada a Catalunya. Magda Gascón tindrà avui el càrrec i s’encarregarà del comandament de la Legió V Macedònica durant un any. L’únic precedent és una dona que l’any passat va capitanejar una petita facció dels manaies de Girona, però no pas la formació al complet com és el cas de Blanes. Actualment, els Manaies de Blanes - Legió V Macedònica compten amb tres dones. Gascón regenta una botiga de roba i complements per a dones al centre de Blanes i forma part dels manaies des de fa vuit anys. “Sembla mentida que en ple segleXXI encara hi hagi qui pensi que les dones no tenim dret a poder fer qualsevol cosa que fan els homes. Espero que el meu exemple, per petit que pugui semblar, contribueixi a normalitzar aquesta situació i d’altres”, manifesta la capitana dels manaies. La desfilada dels Manaies de Blanes - Legió V Macedònica, que inclourà la cerimònia del relleu del capità, es farà avui a partir de 2/4 de 6 de la tarda.

La processó de Girona

La Processó del Sant Enterrament surt a Girona divendres a les 21 hores des de la plaça de la Catedral. Dues hores abans, el Maniple de Manaies parteix de l’església de Sant Lluc i recull el penó. L’existència dels manaies a Girona es remunta al 1751. Es calcula que la processó, després de recórrer els carrers més cèntrics de la ciutat, arribarà de nou a la catedral al voltant de les onze de la nit. Allà es fa la rendició d’honors a la Santa Creu i el bisbe dirigeix unes paraules als presents.

També a Girona, el Grup Proscenium proposa a La Planeta (avui, 20 hores, entrada gratuïta) una mirada al teatre durant el temps de la Guerra Civil a través d’una lectura dramatitzada. El text se centra en l’estroncament de l’impuls que la República va suposar en tots els terrenys de la creació, del debat intel·lectual i la innovació, i també en la incorporació massiva de les dones a la vida social. L’esclat bèl·lic va comportar que les arts escèniques es convertissin en un altre front de lluita, mobilitzant-se en favor de la causa de la llibertat i contra el feixisme.

La Passió de Sant Climent

Amb l’objectiu de rellançar un espectacle que va començar fa 41 anys, la Passió de Sant Climent Sescebes (Alt Empordà) ha renovat la seva estructura interna. L’actor i professor d’interpretació empordanès Ernest Ollero ha assumit la direcció de l’espectacle, que compta amb un grup de més de 80 persones. El guió que es representa a Sant Climent parteix dels textos evangèlics però procura, sense sortir del rigor històric, donar-ne una visió més pròxima als temps actuals, amb un llenguatge i unes situacions més planeres. Com cada any, el guió es modifica una mica, traient-ne algunes escenes i posant-n’hi de noves a la primera part de l’obra, que correspon a la vida pública de Jesús, per adaptar-les al repartiment disponible o augmentar-ne l’espectacularitat. La Passió de Sant Climent es representa a l’escenari natural de l’Horta d’en Cusí, cosa que hi aporta un plus de realisme i credibilitat. Aquest any, per primera vegada, s’ha introduït una novetat en els preus de les entrades, i així la representació de diumenge passat es va fer pel sistema de taquilla inversa, en què el públic fa una aportació voluntària a la sortida. Les representacions de demà i diumenge mantenen el sistema d’entrada tradicional amb preus populars.

Bellcaire: teatralització èpica

Divendres Sant, Bellcaire d’Empordà torna a representar Bandera de Catalunya, un espectacle coral del veïnat que ocupa els magnífics escenaris medievals del poble, amb actors caracteritzats, efectes visuals i música. L’espectacle (5 euros), que es representa des del 1979 amb textos d’Esteve Albert, vol explicar el sorgiment de la nació catalana en paral·lel amb la desaparició d’un comptat. Es basa en fets clau de la història de Catalunya durant els segles XII-XIV, com per exemple la conquesta de l’illa de Mallorca i l’expansió catalana per la Mediterrània. Durant tot el dia se celebra un mercat medieval al voltant del castell, on es podran adquirir productes artesanals i tota mena de menjars i begudes.

Calvari realista de Sant Hilari

Sant Hilari Sacalm celebra el Via Crucis Vivent des de fa 300 anys, una manifestació popular que atrau milers de persones. El Calvari, amb l’escenari situat als afores de la població, és un dels moments clau de la representació, que ha millorat en aspectes com la interpretació dels soldats romans, la il·luminació i l’acompanyament musical. Aprofitant la gran afluència de públic, al municipi tindrà lloc divendres un concurs de pintura ràpida, una exposició de diorames, la fira d’artesania, rutes guiades per les estacions del Via Crucis i una trobada d’autocaravanes. També es faran tallers i demostracions sobre la vida a l’època romana.