Els busos turístics volen continuar aparcant al Barri Vell de Girona

L’Associació de Transports de Girona (Asetrans) ha demanat a l’Ajuntament de la ciutat que posposi la decisió d’anul·lar la zona d’aparcaments per a autocars turístics que hi ha al Barri Vell. El govern local va anunciar que a partir d’aquest divendres, 1 de març, les zones d’aparcament del carrer de Berenguer Carnicer i del passeig de José Canalejas seran places reservades per als veïns del barri, en comptes dels autocars turístics. Des d’Asetrans creuen que eliminar aquesta zona incentiva que la gent utilitzi el vehicle privat i va en contra de la sostenibilitat. A més, també han apuntat que la mesura no fomenta el turisme, perquè la gent haurà de baixar massa lluny per arribar a llocs emblemàtics de la ciutat com ara la catedral. Denuncien que cap membre de l’executiu municipal ha consultat la nova mesura amb l’associació i per això demanen una reunió amb l’alcaldessa i els regidors implicats. També han detallat que hi ha altres organismes com ara el Patronat de Turisme Girona - Costa Brava que tampoc tenien constància de la decisió.

Des de l’Asetrans entenen que el consistori vulgui reforçar l’aparcament per als veïns del Barri Vell i per això proposen que en comptes d’eliminar totes les places destinades als autocars s’opti per mantenir-hi un punt de recollida. D’aquesta manera, les excursions turístiques o escolars podrien anar fins a aquesta parada i fer baixar allà tots els passatgers. L’associació creu que aquesta alternativa és totalment compatible amb l’habilitació de noves zones d’aparcament per a cotxes privats del Barri Vell. La previsió de l’Ajuntament és que els autocars deixin els passatgers o bé a l’aparcament de Fontajau o bé a l’estació d’autobusos.