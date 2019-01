Els veïns de Girona, en peu de guerra contra els talls de llum

Cop de puny sobre la taula dels veïns dels barris de Font de la Pólvora contra els talls "indiscriminats" en el subministrament elèctric que, segons denuncien, es repeteixen cada setmana, especialment entre les 9 i les 12 de la nit. “No podem cuinar, no podem posar la calefacció ni banyar els nens, i cada dia estem igual”, ha criticat en to de desesperació una de les veïnes de Font de la Pólvora, Teresa Padilla. “La meva filla s’alimenta amb sonda i si no tenim llum no pot menjar res. I portem un mes amb talls de llum dia sí dia també”, ha afegit una altra veïna del barri.

Molestos i cansats de la falta de resposta tant per part d’Endesa com de l’Ajuntament, els veïns han organitzat aquest matí una marxa de protesta des de Font de la Pòlvora fins davant de l'Ajuntament, on han decidit entrar i ocupar el pati fins que l’alcaldessa, Marta Madrenas, no els atengués.

Com que no hi era, han parlat amb el vicealcalde Eduard Berloso, que s’ha compromès a estudiar la proposta dels veïns: que s'instal·lin generadors elèctrics fins que la companyia solucioni els problemes. I demà al matí es reuniran amb l’alcaldessa.

Una problemàtica que ve de lluny

Els problemes amb el subministrament elèctric al barri de Font de la Pólvora s’arrosseguen des de fa uns quatre anys, però els talls que van patir durant el mes de desembre van ser la gota que va fer vessar el got i els veïns s'han aplegat en una plataforma per reclamar solucions d'una vegada per totes.

“Vam passar el Nadal, el Cap d’Any i els Reis a les fosques. I, a més de les molèsties i les pèrdues econòmiques, també és una situació perillosa: hem patit més d’un incendi” ha denunciat un dels membres de la plataforma, Angel Fernández “Nene”. Des de l'entitat també han reclamat a Endesa i l’Ajuntament que “deixin de llançar missatges estigmatitzadors que només marginen encara més una comunitat històricament exclosa de Girona”. I han recalcat que "la situació que nosaltres vivim no passaria mai als barris més cèntrics de Girona", segons Marta Zambudio, també membre de l'entitat. De fet, els crits que s'han sentit més durant la protesta han sigut “Font de la Pólvora també és Girona” i “No som delinqüents".

Però el barri del sector est no és l’únic de Girona que ha patit talls en el subministrament elèctric durant aquest últim mes. També al barri de Torre Gironella l’associació de veïns ha denunciat que “contínuament” marxa la llum, “especialment entre les vuit i les nou del vespre, fins a la matinada”, segons el seu president, Rafa Lobato. “Hi ha gent gran que respira amb bombones d’oxigen i famílies amb nens petits que ho estan passant molt malament. La setmana passada, sense anar més lluny, ens van deixar quatre dies sense llum” ha criticat.

Davant d’aquesta situació, els veïns dels dos barris han unit forces i estan recollint el miler de signatures que fan falta per convocar una audiència pública sobre els talls en el subministrament elèctric. A més, paral·lelament, tots els partits de l'oposició (ERC-MES, CUP, PSC, C's i PP) han demanat una comparaixença del vicealcalde Eduard Berloso perquè doni explicacions sobre els talls de llum en el proper ple municipal.

El frau elèctric i les sobrecàrregues

Per la seva banda, Endesa al·lega que els talls del subministrament, en tots dos barris, són fruit del “frau elèctric”, perquè hi ha veïns que tenen la llum punxada i això provoca “sobrecàrregues a la xarxa”.

Una explicació que, per als veïns de Font de la Pólvora i de Torre Gironella, “no justifica el mal servei”. “Si hi ha veïns amb la llum punxada, doncs que els detinguin o els multin, però si nosaltres paguem religiosament, quina culpa en tenim? Acabem pagant justos per pecadors!”, ha lamentat una veïna de Torre Gironella, Carme Vela.

De fet, les associacions dels dos barris asseguren que els problemes amb el subministrament elèctric és “per culpa de l’antiguitat de les instal·lacions elèctriques”. “El transformador que tenim a Torre Gironella és del 1974, i fa molts anys que no canvien els cables” ha assegurat el Rafa Lobato, mentre que des de Font de la Pólvora subratllen que el cablejat “no està preparat per alimentar els 500 habitatges que hi ha en aquesta zona”.

L'ajuntament, per la seva banda, diu que hi està treballant i diferencia les situacions dels dos barris. A Font de la Pólvora reiteren que l'origen del problema “és l’altíssim nivell de frau elèctric”; mentre que a Torre Gironella diuen que els talls es produeixen en hores molt concretes del dia, que és quan augmenta la demanda i la xarxa no suporta la potència.