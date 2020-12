Illa demana a les famílies que controlin el compliment de les restriccions per Nadal

"No podem posar un policia a cada casa però no fa falta". Així s'expressava aquest dilluns el ministre de Sanitat, Salvador Illa, en la presentació de la campanya estatal de sensibilització de cara al primer Nadal pandèmic. El govern espanyol mantindrà controls aleatoris pel que fa a la mobilitat aquestes festes –com ja s'està fent durant el pont de la Immaculada–, però confia que siguin les famílies les que obliguin al compliment de les restriccions que han establert les comunitats autònomes.

Sota el lema "El millor regal és cuidar-nos", el ministeri de Sanitat ha desplegat un espot en què es veu una família complint amb totes les mesures de seguretat de cara al sopar de Nadal: rentar-se les mans amb aigua i sabó, ventilar espais tancats, distància de seguretat –les dues unitats familiars mengen amb la porta oberta del replà, sense barrejar-se–, i ús de mascareta sempre que sigui possible. Illa creu que les mesures que hi ha sobre la taula "ja són molt dràstiques" i ha considerat que no és el moment d'obrir el debat d'ampliar-les. En aquest sentit, ha recordat que amb les comunitats van acordar "no moure's de la pròpia comunitat autònoma" excepte en el cas de reagrupaments familiars o de persones pròximes.

El ministre no ha volgut entrar en la lletra petita de què són exactament les "persones pròximes", el terme allegados en castellà que recull l'acord del consell interterritorial de salut per posar excepció a la mobilitat entre comunitats autònomes aquestes festes, i ha confiat en tot moment en la responsabilitat personal. A tall d'exemple, ha recordat el cas d'un autobús a Santander en què els viatgers es van negar a començar el trajecte si un dels passatgers no duia mascareta i al final es va trucar a les autoritats perquè se l'emportessin. "La gran arma perquè es duguin a terme les restriccions és la conscienciació que amb el covid-19 no s'hi juga. Perquè el no compliment de les mesures per part d'un ciutadà afecta la resta", ha assenyalat.

Alerta sobre els tests d'autodiagnòstic

Pel que fa a la possibilitat de fer-se una prova abans del sopar de Nadal, Illa ha alertat que això no és una garantia sine qua non de no contagiar o no contagiar-se. En concret, ha enviat un missatge d'alerta sobre els nous tests d'autodiagnòstic de coronavirus que la Comissió Europea ha autoritzat i que, per tant, les farmàcies poden comercialitzar sempre que es facin a casa i el pacient tingui una recepta d'un metge –tot i que a la pràctica moltes farmàcies els estan venent sense recepta–. El ministre ha demanat "prudència" perquè es tracta d'unes proves que en cas que donin positiu és necessari dirigir-se a un centre de salut per fer-se una PCR de confirmació.

Ara bé, el ministeri de Sanitat té previst decidir durant aquesta setmana si al final permetrà a les farmàcies que facin tests d'antígens, l'eina que darrerament està resultant més eficaç per controlar els contagis perquè són molt més ràpids i barats que les PCR. Quan li han preguntat per aquest assumpte, Illa ha detallat que estan estudiant les propostes que han fet diferents comunitats encapçalades per la Comunitat de Madrid i que, després d'haver demanat diferents informes, espera "poder prendre una decisió aquesta setmana si és possible".