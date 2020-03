10 clàssics del cinema d'animació per veure a casa

"Estimar l'animació és gaudir de la bellesa de l'engany impossible", escriu Jordi Sánchez Navarro al llibre La imaginación tangible. Una historia esencial del cine de animación, publicat per Editorial UOC en la col·lecció Filmografías Esenciales i que proposa un recorregut per la història del cinema animat a través de l'anàlisi de 50 obres mestres. Sánchez Navarro, professor de la Universitat Oberta de Catalunya i programador de la secció Anima't del Festival de Sitges, estudia l'evolució tècnica i les grans fites artístiques d'un cinema sovint objecte de menyspreu per teòrics i crítics.

Perquè la crisi sanitària i les restriccions de moviment no ens impedeixin veure bon cinema, Sánchez Navarro tria per als lectors de l'ARA una selecció de 10 dels clàssics de l'animació analitzats al llibre que estan disponibles en portals online o plataformes. Una invitació a deixar-se portar per una de les arts que de manera més pura han copsat els somnis més salvatges dels creadors.

'Les aventures del príncep Achmed'

(Lotte Reiniger, 1926)

"El primer llargmetratge d'animació europeu és una fantasia d'oriental inspirada en Les mil i una nits de la gran pionera alemanya Lotte Reiniger. Amb la seva tècnica única d'animació de retalls i siluetes, la visionària animadora germana va aconseguir una obra amb una força que encara avui perdura", assegura Sánchez Navarro. ( Disponible a Vimeo)

'Blancaneu i els set nans'

(David Hand, William Cottrell, Wilfred Jackson, Larry Morey, Perce Pearce i Ben Sharpsteen, 1937)

"Monumental fita tècnica i creativa que va canviar l'animació per sempre. Més de vuitanta anys després de la seva producció, la «bogeria de Disney» encara està considerada com una de les millors pel·lícules de la història". ( Disponible a Movistar+ i, a partir del 24 de març, a Disney+)

'Rebel·lió a la granja'

(John Halas i Joy Batchelor, 1954)

"Encara que s'ha discutit tant el seu origen com els canvis que els seus creadors van fer respecte al text original de George Orwell, Rebel·lió a la granja no és una pel·lícula de propaganda política sinó un exemple de cinema d'animació amb veritable esperit humanista". ( Disponible a Filmin)

'El somni d'una nit d'estiu'

(Jiří Trnka, 1959)

"L'últim llargmetratge de Trnka, referent absolut de l'animació txeca, és un dels cims de l'animació de ninots pel que fa a escenografia i disseny de personatges. La seva posada en escena, romàntica i barroca, és un exemple de l’excel·lència artística que el mitjà pot aconseguir". ( Disponible a YouTube)

'Akira'

(Katsuhiro Otomo, 1988)

"El gran clàssic de l'animació japonesa i de la ciència-ficció distòpica, basat en un manga que va redefinir la cultura pop al Japó i, per extensió, a tot el món. Les seves imatges continuen sent sinònim d' anime". ( Disponible a Netflix)

'Toy story'

(John Lasseter, 1995)

"La primera pel·lícula de Pixar i l'inici de tot el que vindria després. Encara que ja ha passat temps des de la seva aparició, encara no som conscients del tot de la revolució que va suposar Toy story, i no només pels seus valors com a pel·lícula, sinó per totes les seves implicacions industrials, tecnològiques i estètiques". ( Disponible a Movistar+ i Vodafone TV i, a partir del 24 de març, a Disney+)

'El viatge de Chihiro'

(Hayao Miyazaki, 2001)

"La pel·lícula que va convertir Hayao Miyazaki en el referent mundial del cinema d'animació, gràcies a obtenir ex aequo l'Ós d'Or a la Berlinale del 2002 i l'Oscar a la millor pel·lícula d'animació. De fet, és l'única pel·lícula d'animació japonesa que ha obtingut aquest reconeixement des de la inauguració de la categoria, el 2001". ( Disponible a Netflix)

'Persèpolis'

(Marjane Satrapi i Vincent Paronnaud, 2007)

" Persèpolis, tant en el seva forma original de novel·la gràfica com en la seva adaptació al cinema, és exemple de moltes coses. El còmic és un exemple brillant del gènere autobiogràfic i la pel·lícula s'endinsa en territoris als quals pocs cops havia viatjat l'animació d'èxit comercial, territoris com la memòria i la reflexió sobre com es construeix la història. El seu premi a Canes i la nominació a l'Oscar van obrir les portes del mercat a una nova manera de veure l'animació. ( Disponible a Filmin i Prime Video)

'El nen i el món'

(Alê Abreu, 2013)

"Més que una història convencional, El nen i el món és un poema visual i sonor, de dibuix esquemàtic, manifestament fet a mà, que mostra una paleta de colors prodigiosa, plena de matisos i textures, i amb una música que viu i narra. Entre altres coses, és la pel·lícula que va traslladar l'esperit altermundista del Fòrum Social Mundial de Porto Alegre al cinema d'animació". ( Disponible a Filmin)

'Kubo i les dues cordes màgiques'

(Travis Knight, 2016)

"La pel·lícula de Travis Knight és un colossal viatge de l'heroi amb infinitat de traçats emocionals que inclouen el conte de samurais, la mitologia japonesa, un relat d'iniciació màgica i una estructura narrativa quixotesca. És una aventura, com sol dir-se, més gran que la vida, formada per múltiples capes temàtiques i estètiques de densitat creixent. I si la seva història és gegant, més grans són encara els seus prodigis tècnics". ( Disponible a Netflix)