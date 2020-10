El festival Temporada Alta 2020 en 10 titulars

La pandèmia no ha vençut el festival Temporada Alta, que s'inaugura aquest dimecres reivindicant la importància del teatre. Per suplir la reducció dels aforaments, el festival ha ideat aquest any propostes per veure des de casa sense renunciar, però, al teatre en viu. Aquests són els 10 titulars que marquen la programació d'enguany.

Desembarcament d'internacionals

De Bèlgica arriben tres propostes: l'actriu Viviane De Muynck interpretarà el famós monòleg final d' Ulisses a Molly Bloom, mentre que el director Guy Cassiers imagina una Antígona musulmana i un Tirèsies transsexual a Antigone in Molenbeek + Tiresias. I els flamencs Silke Huysmans i Hannes Dereere exposaran totes les misèries de l'illa de Nauru, tancada a l'exterior, amb Pleasant Island.

Teatre per a un sol espectador

Cristina Clemente i Marc Artigau s'han inventat amb Compartir ubicació un thriller teatralitzat que cadascú pot veure des de casa fent una videoconferència. El director Francesc Cuéllar ha convençut 10 actors i actrius perquè tinguin cites a cegues online amb els espectadors, i el duet Cabosanroque llança una audioguia que transformarà els supermercats en espais teatrals.

Sexe al carrer o entre carrosses

651x366 Albert Serra se’n va de ‘cruising’ al s. XVIII Albert Serra se’n va de ‘cruising’ al s. XVIII

Carmen Machi, Nathalie Poza i Carolina Yuste són tres prostitutes de carrer sotmeses al tràfic de persones i a l'esclavatge sexual a Prostitución, dirigit per Andrés Lima. El cineasta Albert Serra també busca pertorbar a Personalien, una videoinstal·lació on personatges del segle XVIII practiquen cruising.

Ganes de comèdia

Cesc Gay torna a la comèdia portant al límit la paciència de tres germans a 53 diumenges, amb Pere Arquillué, Marta Marco, Àgata Roca i Lluís Villanueva. I a Els Brugarol, Ramon Madaula construeix una família a punt d'explotar quan la filla decideix canviar-se el primer cognom.

La pantalla, el nou escenari

Temporada Alta obre un espai audiovisual online que presentarà joies com una lectura de Federico García Lorca a càrrec de l'actriu Irene Escolar, La caiguda de l'H de Jordi Oriol i una gran selecció d'obres nacionals i internacionals que han passat pel festival.

En primera persona

651x366 Anna Alarcón protagonitza 'Una galaxia de luciérnagas' / KENNETH SANTOS / TEMPORADA ALTA Anna Alarcón protagonitza 'Una galaxia de luciérnagas' / KENNETH SANTOS / TEMPORADA ALTA

La dramaturga Aina Tur va ser segrestada a punta de pistola fa 22 anys, i ara ho explica en veu d'Anna Alarcón a Una galaxia de luciérnagas. A Testimoni de guerra, Laura Aubert i Pol López seran dos periodistes assassinats en conflictes bèl·lics en un espectacle dirigit per Pau Carrió. I Bàrbara Mestanza qüestiona les mirades sobre un abús sexual amb Sucia, en què el públic decideix si vol escoltar l'agressor -interpretat per una dona- o la víctima -interpretada per un home.

Clàssics revisitats

Vicky Peña i Pablo Derqui es converteixen en tots els personatges de Pedro Páramo sota la batuta de Mario Gas, i Àlex Rigola porta la seva particular versió de La gavina de Txékhov amb actors com Nao Albet i Mònica López. Joan Carreras es transforma en un actor que ha d'interpretar Ricard III i que s'acaba mimetitzant amb el conegut personatge de Shakespeare, en un monòleg de l'uruguaià Gabriel Calderón.

Et truca un poeta

L'experiment Poeta de guàrdia, inventat a París, arriba a Girona amb quatre poetes que trucaran a qui compri una entrada per recitar-los versos a cau d'orella. Lluís Soler ho farà de cara a la pantalla amb un Sofregit poètic que es podrà veure per videoconferència.

El cos, al centre

La bailaora Rocío Molina torna a l'essència del flamenc amb Al fondo riela (lo otro de uno) i Lali Ayguadé tanca la seva trilogia sobre la identitat amb Hidden. Sol Picó també juga amb totes les potencialitats del cos a Malditas plumas, en què s'inspira en el Paral·lel dels anys 20.

Somnis i viatges per als més petits

Una caravana de joguines i històries farà viatjar els espectadors amb el nou espectacle de La Banda, mentre que la companyia La Petita Malumaluga imaginarà La lluna en un pot. L'Agrupación Señor Serrano també busca el públic infantil amb Prometeus, la història de la mitologia grega explicada amb peces de Lego.