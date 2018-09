El Festival de Pallassos de Cornellà homenatjarà Claret Clown pels seus 40 anys de trajectòria

La 18a edició del Festival Internacional de Pallassos de Cornellà de Llobregat 'Memorial Charlie Rivel' se celebrarà del 15 al 21 d'octubre. El festival omplirà les places i carrers amb prop de 70 espectacles, molts d'ells gratuïts i per a tots els públics, amb la participació d'una cinquantena de companyies d'arreu del món. Aquest any el festival ha programat artistes nacionals i internacionals com Chris Lynam, Paolo Nani, Aga-Boom, Fanny Giraud, Pepa Plana, Pistacatro i Juan Callate. Enguany, el certamen rendirà homenatge a Claret Papiol i March, més conegut com a Claret Clown, que rebrà el premi Nas d'Or, un guardó en honor als seus més de 40 anys de trajectòria.

Un dels espais més destacats serà la plaça de Catalunya, on hi haurà una gran carpa on s'oferiran des d'espectacles per a escoles fins a les gales ALAPISTA!, dirigides per la pallassa Jimena Cavalletti. Hi participaran els artistes Nezdames et Nezsieurs, Claret Clown, Fanny Giraud, Gromic, Die Maiers, Joe de Paul i Tim Tyler. La primera d'aquestes funcions, la del dimecres 17, serà de caràcter solidari, i destinarà els beneficis a Pallassos Sense Fronteres. El festiva també ha preparat espectacles, exposicions, cursos i tallers en diferents espais culturals, com escoles o biblioteques, per acostar els pallassos a la ciutadania.

El Festival Internacional de Pallassos se celebra de forma biennal des de l'any 1984 amb l'objectiu de difondre el vessant sociocultural de les arts escèniques dels pallassos. En aquesta ocasió la gran festa de cloenda del festival serà el diumenge 21 d'octubre a les set de la tarda també a la carpa de la plaça de Catalunya. Serà una gran fi de festa amb les Balkan Paradise Orchestra, que comptaran amb la participació d’algunes de les pallasses i pallassos que hauran actuat en aquesta edició del festival i el gegant de Charlie Rivel.