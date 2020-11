Insults i empentes entre nostàlgics de Franco el segon 20-N a Mingorrubio

En un moment que al Congrés de Diputats no hi ha setmana que passi sense que Vox exalti la dictadura –Santiago Abascal va afirmar a principis de setembre que els governs de Francisco Franco eren millors que l’actual–, els tradicionals nostàlgics del franquisme viuen un moment d’hores baixes al carrer. Bona mostra n’ha sigut la commemoració aquest divendres del 45è aniversari de la mort del dictador, el segon 20-N des de l’exhumació de Franco del Valle de los Caídos. Poc més de trenta persones –i moltes d’elles desavingudes– s’han acostat durant el matí al panteó del cementiri de Mingorrubio, al districte madrileny del Pardo, on va ser reubicat el 24 d’octubre del 2019.

651x366 Corones de flors i empentes davant del panteó on es va enterrar Franco després de l'exhumació del Valle de los Caídos. / MARIONA FERRER I FORNELLS Corones de flors i empentes davant del panteó on es va enterrar Franco després de l'exhumació del Valle de los Caídos. / MARIONA FERRER I FORNELLS

La tensió ha marcat la trobada. Primer contra la premsa, que durant bona part del matí ha reunit més gent que no pas les persones que s’han acostat a portar flors i banderes davant del mausoleu –”Se sent un tuf de plumillas socialcomunistes...”, deia una dona–. I després entre els simpatitzants franquistes. L’arribada d’un autocar provinent del Valle de los Caídos, on s’ha celebrat una missa en memòria del dictador, ha encès la flama. Membres del Moviment Catòlic Espanyol, que en aquell moment feien una ofrena floral tot cantant "Jo tenia un camarada", cançó falangista per a les marxes fúnebres, s’han encarat contra un dels assistents, fornit amb una mascareta amb els colors de la bandera d’Espanya per cantar més fort que el seu líder i robar-los protagonisme.

Els retrets han derivat en un reguitzell d’insults i empentes davant les càmeres. “Prou, que estem donant carnassa als rojos!”, li ha cridat una de les líders del Moviment sense mascareta, que ha donat pas al cap de poc a cantar el Cara al sol. “Jo soc fatxa, però fins i tot a mi això em fa vergonya”, admetia pocs minuts després un dels assistents a l’acte. La commemoració, al capdavall, s’ha convertit en un debat polític obert sobre la situació actual. Fornits amb diferents elements de vestir amb la rojigualda –un, a més, amb una mascareta de la Guàrdia Civil–, diferents assistents de totes les edats –també alguns de poc més de vint anys– menyspreaven el paper del PP i d’altres divergien sobre Vox. “A mi no em representa ningú: només aquest senyor [assenyalant la tomba de Franco] i Déu”, deia l’Alfonso.

651x366 Pla general de l'homenatge franquista al cementiri de Mingorrubio: hi havia més periodistes que no pas nostàlgics del dictador. / MARIONA FERRER I FORNELLS Pla general de l'homenatge franquista al cementiri de Mingorrubio: hi havia més periodistes que no pas nostàlgics del dictador. / MARIONA FERRER I FORNELLS

Divisió entre associacions

La divisió entre la Falange i el Moviment Catòlic està marcant la commemoració de l'últim 20-N abans de l’aprovació de la nova llei de memòria democràtica, que preveu multes per a l’apologia del franquisme al carrer i la prohibició de les fundacions que en facin –la família Franco avui no ha trepitjat el panteó–. El president del Moviment Catòlic Espanyol, José Luis Corral, ha negat que estiguin “de cap a caiguda”.