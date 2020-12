25 plans culturals per Nadal

La cultura ha viscut un any extremadament complicat, amb el tancament de sales i restriccions a causa de la pandèmia de covid-19. Tot i així, ha sabut adaptar-se a la incertesa de la nova normalitat i ha continuat apujant la persiana per mantenir l'activitat. Ho demostra aquest recull de propostes per a aquestes festes de Nadal tan diferents.

Plans per a la família

Musicals, espectacles de llum i clàssics de Nadal

Aquest Nadal ve carregat de plans per gaudir amb els menuts de casa. A la sala Barts de Barcelona Àngel Llàcer i Manu Guix continuen amb la reixida adaptació d' El Petit Príncep, el clàssic d'Antoine de Saint-Exupéry. Amb El Màgic d'Oz, al Teatre Condal, La Brutal ha fet una adaptació lliure de l'obra de L. Frank Baum, que parla del bullying, l'ecologia i rap. A la plaça Catalunya de Barcelona es podrà veure la proposta d'Insectotròpics, que reinventen Cançó de Nadal. A la Fabra i Coats arriba, com cada any, la Fàbrica dels Reis, un espectacle de llum i colors per als més petits de casa. I el Liceu dedica una part de la seva programació a La petita Flauta Màgica, adaptació per al públic infantil de l'òpera de Mozart.

Exposicions

Art, fotografia i la tornada dels Museus Dalí

El CCCB continua obert aquests dies amb l’exposició sobre l’artista sud-africà William Kentridge El que no està dibuixat, que inclou algunes de les seves obres més emblemàtiques com ara More sweetly play the dance i Drawings for projection. La Filmoteca de Catalunya dedica una exposició de fotografia a Marilyn Monroe des de la mirada de Milton H. Greene, que mostra l’estrella en la intimitat més casolana. A la KBr de Mapfre es poden veure dues mostres de Bill Brandt i Paul Strand, dos dels grans mestres de la fotografia moderna. Un altre plat fort ve des dels Museus Dalí, que s’han mantingut tancats fins ara i que obriran durant les festes de Nadal. I la Fundació Tàpies acull una exposició del vessant més desconegut de l’artista durant la seva joventut amb Tàpies als 30.

Música

La clàssica i el jazz dominen les festes

El Palau de la Música presenta el cicle El Nadal al Palau, que programa el clàssic Concert d'Any Nou i El Trencanous, entre més. L'Orquestra Simfònica del Vallès presenta el seu Festival de valsos i danses en unes quantes poblacions de Catalunya. Des del CaixaForum arriba Desconcerto, una proposta de Jordi Purtí i l'Orthemis, Nova Orquestra de Cambra de l'Empordà, una adaptació híbrida de Les quatre estacions de Vivaldi. A Terrassa es podrà veure el festival Nova Jazz Cava, amb un cicle dedicat al músic Charlie Parker, i a Reus hi ha programada La Flauta Màgica de Mozart.

Cinema

Superherois, terror i l'última proposta de Pixar

Pel que fa al cinema, la cartellera d’aquest Nadal porta propostes per a tots els gustos. WW 1984, ja als cinemes, segueix Diana Prince (Gal Gadot) en una nova aventura durant la Guerra Freda. Anthony Hopkins torna a la gran pantalla amb El pare, en què interpreta un home gran que comença a patir llacunes mentals, amb Olivia Colman com la seva filla. Per als amants del terror arriba Saint Maud de Rose Glass, en què una infermera convertida al catolicisme s'obsessiona amb una pacient. Disney+ estrena la nova proposta de Pixar, Soul, mentre que el dia 30 es reestrena Deseando amar de Wong Kar-wai en la celebració del seu vintè aniversari.

Teatre i circ

Propostes de circ i teatre per a tots els gustos

L'Ateneu Popular 9 Barris porta la 25a edició del seu Circ d'Hivern. Al Teatre Lliure de Gràcia es podrà veure Explore el jardín de los cárpatos, una mirada al turisme massiu de José y sus Hermanas. A la Biblioteca de Sant Celoni es podrà gaudir de circ en petit format amb UduL, de la companyia Los Galindos. El Mercat de les Flors presenta el cicle Circ d'Ara Mateix, en què es podran veure les propostes de companyies com CirkVost, Animal Religion i Mumusic Circus. I una altra opció és Ocells, de La Calòrica, una sàtira política que es podrà veure a la Sala Beckett.