Les 30 cançons en català més programades a les ràdios

In the night, d'Oques Grasses; Milionària, de Rosalía, i Fet d'amor, de Porto Bello encapçalen la llista de les trenta cançons en català més radiades el 2019. Aquestes trenta cançons han sonat 33.810 vegades a les principals 18 ràdios musicals que emeten a Catalunya, que es calcula que representen aproximadament el 90% de l’audiència musical, segons la informació que aplega l'empresa BMAT per a l'Associació de Productors, Editors Fonogràfics i Videogràfics Catalans (Apecat) i que es publica més a més a la web de l'associació.

BMTA monitoritza les 24 hores del dia les emissores Flaixbac, Cadena 100 Barcelona, ELS40, Flaix FM, RAC105, Cadena Dial Barcelona, RNE Radio 3, Europa FM Barcelona, Rock FM Barcelona, Radio TeleTaxi Barcelona, Kiss FM Barcelona, Radiolé Barcelona, Catalunya Música, ICAT, Maxima FM, RNE Radio 4, Melodia FM Barcelona i ELS40 Classic Barcelona.

Al llarg de 2019 han sigut número 1 en les llistes de les ràdios artistes com Doctor Prats (gener, febrer i març), Joan Dausà (abril), Buhos (maig), Oques Grasses (juny i juliol), Rosalía (agost, setembre i octubre) i Miki Núñez (novembre i desembre).

La llista es fa només a partir del que es programa a les ràdios i per tant no inclou les reproduccions a plataformes com YouTube i Spotify. In the night, d'Oques Grasses, encapçala la llista d'Apecat, té 5,5 milions de reproduccions a Spotify i el videoclip més de 2,7 milions a YouTube. Milionària, de Rosalía, número 2 a les ràdios, ja va pels 26,7 milions a YouTube i els 41 milions a Spotify. I Fet d'amor, de Porto Bello, número 3 a les ràdios, té prop de 150.000 reproduccions a YouTube i 235.000 a Spotify.

Les 30 cançons en català més radiades el 2019: