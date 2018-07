Abba transforma el Teatre Coliseum en un plató de televisió

El Teatre Coliseum es converteix, fins al 22 de juliol, en un plató de televisió amb 'ABBA Live TV', un concert dramatitzat que homenatja el famós quartet suec de pop dels anys 70. El rodatge d'un programa en directe sobre la formació serveix de fil conductor per portar la seva música a l'escenari al llarg d'una hora i mitja de durada. "Un dels riscs que corríem era imitar Abba", diu el codirector de l'espectacle, Jorge Ahijado, que afegeix: "L'Abba de les perruques estava massa explotada. Nosaltres volíem fer alguna cosa diferent". És per això que defineix 'ABBA Live TV' com "un nou concepte d'espectacle" en què s'uneixen la televisió, la música i el teatre en un de sol.

Una de les característiques d''ABBA Live TV' és la participació del públic, que es troba immers en un plató de televisió ple de llums, càmeres, regidors, maquilladors, cantants i un presentador –interpretat per Carlos Benito, conegut per musicals com 'Cabaret', 'Hoy no me puedo levantar' i '40 El Musical'–. "Molts espectacles opten per un públic passiu, mentre que aquí la meitat del xou és amb un públic que participa –subratlla Ahijado–. Se'l farà participar de la mateixa manera que ho faria en un plató de televisió però jugant amb la paròdia. Se li preguntaran coses i fins i tot hi haurà un número especial per a una persona del públic".

Barabu Extrasound –la mateixa productora d'espectacles com ' We love Queen'– tenia diferents idees sobre la taula per a la seva nova creació. Malgrat que d'Abba ja s'han fet centenars d'homenatges, els suecs van acabar sent els escollits perquè, segons els directors, fer un homenatge a aquest grup "sempre és un repte". S'ha buscat la diferència anant, segons el director, "a l'arrel de les cançons" i "parlant d'Abba des dels que estimen el grup". Jorge Ahijado té clar que els quatre components del grup –Agnetha, Björn, Benny i Anni-Frid–, no passaran mai de moda perquè les seves melodies "són universals, han travessat la frontera de les vendes i les seves cançons segueixen sent útils en totes les seves versions" quasi 50 anys després.

Un total de setze temes, entre els quals es troben èxits com 'Super Trouper', 'Dancing Queen' i 'Mamma Mia', es podran escoltar al Teatre Coliseum. Després del seu pas per Barcelona, l'espectacle arribarà al setembre al Teatre Olympia de Madrid. La companyia preveu que la gira duri un parell d'anys, i no descarten exportar-la a l'àmbit internacional.