L'ACA alerta del "risc" de celebrar el Doctor Music Festival a l'emplaçament actual per "l'afecció" de rius i rieres

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha emès un informe desfavorable a la proposta d'ubicació del Doctor Music Festival presentada pels promotors, atès el "risc" que suposa emplaçar-lo en "zona d'afecció" de diversos rius i rieres, segons ha informat el Departament de Territori i Sostenibilitat. Davant d'aquest fet, el Govern ha alertat que la tramitació d'un projecte que preveu emplaçar 60.000 persones en un espai "d'alt valor natural" ha de tenir en compte les afectacions a la fauna i als hàbitats, l'impacte acústic i lumínic, la inundabilitat, les vies d'evacuació i aspectes sobre protecció civil i mobilitat, entre d'altres. És per això que l'executiu ha demanat als promotors que modifiquin el projecte tenint en compte aquestes consideracions.

El Govern manté converses tant amb la promotora Doctor Music com amb els ajuntaments d'Esterri d'Àneu i la Guingueta d'Àneu i amb el Consell Comarcal del Pallars Sobirà des de fa més d'un any. L'executiu posa en valor la "repercussió econòmica i social" de l'esdeveniment, però no menysté l'impacte que pot tenir des del punt de vista ambiental i les consideracions que cal tenir en compte pel que fa a la protecció civil.



En aquest sentit se subratlla que l'ACA ha emès un informe desfavorable a la proposta d'ubicar el festival en "zona d'afecció" del riu Noguera Pallaresa, del riu Unarre, del barranc Llavorre, de la riera del Tinter i del barranc Arrose, "atesa la vulnerabilitat" en què es trobarien els assistents a l'esdeveniment en cas d'avingudes d'aigua en aquella ubicació. Segons la proposta presentada pels promotors, "diversos espais del festival se situarien en zones inundables".

L'executiu també explica que la promotora ha complementat els estudis d'inundabilitat oficials que hi havia amb un estudi propi d'inundabilitat de detall dels rius, però en canvi "no ha modificat" la situació de les activitats proposades "tal com se li havia requerit en reunions prèvies". En concret, des de Territori i Sostenibilitat s'indica que el projecte "ha d'excloure" les activitats situades en zones de flux preferent, és a dir, en la unió de la zona constituïda per la via d'intens desguàs i la zona d'inundació greu, "en què es poden produir greus danys sobre les persones i sobre els béns".



La tramitació de l'autorització per celebrar l'esdeveniment es troba en període de presentació d'al·legacions, respecte l'estudi d'inundabilitat. Un cop valorades les al·legacions, l'informe de l'ACA s'elevarà a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE), que és l'administració que finalment emetrà una resolució que dictarà si la proposta compleix amb la normativa hidràulica o no.



En paral·lel, el Govern també considera "necessari" que la promotora adapti el projecte a la normativa pel que fa a l'afectació sobre la fauna i els hàbitats, a l'impacte acústic i lumínic, a les vies d'evacuació i a aspectes relacionats amb la protecció civil i la mobilitat, entre d'altres. Segons el Govern "cal valorar l’impacte que un esdeveniment d’aquestes característiques, amb uns 60.000 assistents previstos, pot provocar en un espai d’alt valor natural, com és la Vall d’Àneu".

La denúncia d'entitats ecologistes

Les entitats ecologistes Ipcena i Rius amb vida demanen a l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) que prohibeixin el Doctor Music Festival, a Escalarre (Pallars Sobirà), perquè se celebra en un espai natural inundable. Denuncien que és un acte "temerari" i d'"irresponsabilitat absoluta" per la seguretat de les persones i que té un impacte ambiental "terrorífic". El portaveu d'Ipcena, Joan Vázquez, denuncia que ni la Guingueta d'Àneu ni Esterri tenen fet el pla obligatori d'inundacions i alerta que podria passar el mateix que a Biescas (Osca) l'any 1996, quan les fortes pluges van causar una riuada que va arrossegar un càmping i va causar la mort de 87 persones.

Des d'Ipcena han explicat que l'últim cop que es va celebrar el festival en aquesta zona del Pallars Sobirà va ser fa 22 anys i denuncien que ara els organitzadors pretenen duplicar l'espai afectat, passant de 70 a 140 hectàrees, i portar més de 50.000 persones fins a Escalarre."Des d'una perspectiva ambiental és una autèntica barbaritat", denuncia Joan Vázquez. És "incompatible", diu, el soroll del festival amb el període de cria de les espècies que hi viuen ja que afecta l'espai natural de les Mulleres d'Escalarre, que és xarxa natura i el paradís dels ocells. "El soroll de la música és com una guerra pels ocells", compara.



Alerten, a més, del perill de la zona considerada inundable. Hi ha diversos barrancs que van a parar al mig dels prats on es fan els concerts que es converteixen en cons de direcció, assegura Vázquez. És una zona 100% inundable i el Noguera Pallaresa passaria pel mig de les instal·lacions, afegeix. Considera que és un acte "temerari" d'"irresponsabilitat absoluta" voler que més de 50.000 persones acampin en aquesta zona al juliol, quan es poden donar fortes pluges molt localitzades i pot passar com a Biescas i per aquest motiu "ens manifestem radicalment contraris a que se celebri".



Per la seva banda, el portaveu de Rius amb Vida Josep Grau, ha explicat que l'última vegada que es va celebrar el Doctor Music al Pallars, la gent es rentava amb sabó al Noguera Pallaresa i des de llavors a l'embassament de la Torrassa hi ha una invasió d'algues, que cada any han de treure amb retroexcavadora. Alerta del perill del fer el mateix amb el doble d'assistents i entén que a Catalunya hi ha millors llocs per fer un festival d'aquest tipus sense aquest impacte ambiental. "Aquest no és el lloc", sentencia.