Aconsegueix amb l'ARA el ‘Curs de feminisme per microones’ de Natza Farré

Amb el llibre Curs de feminisme per microones (ARA Llibres), Natza Farré va clavar un cop a la taula per reforçar el paper del feminisme a la nostra societat. Sense embuts, sense mitges tintes, sense por. Amb humor. Imprescindible, urgent i a la vena. Un curs de feminisme exprés, amb raons i arguments, dades i exemples i, també, humor, ironia i un punt de sarcasme. El llibre de Natza Farré, que es pot aconseguir amb l'ARA, és una obra necessària que denuncia el masclisme encobert en tots els àmbits de la nostra vida quotidiana –l’educació, la llengua, la cultura, els mitjans de comunicació, la política...– i que crida a fer-hi front d’una manera radical: amb una revolució, la revolució feminista del segle XXI que ho canviarà tot, perquè canviarà les dones.

En els últims anys, Farré s’ha erigit com una veu reivindicativa, entusiasta i rebel que escriu, des de l’inconformisme més absolut, que les dones han de ser feministes per naturalesa, pel simple fet de ser dones. Si no ho són, aquest llibre les acabarà de convèncer. Només així podran canviar el món.

Com pots aconseguir la promoció?

Disponible només al quiosc del 25 de desembre al 2 de gener, per 17,90 euros.