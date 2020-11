260x366 L'ARA t'acosta la música catalana essencial L'ARA t'acosta la música catalana essencial

L' Antologia Històrica de la Música Catalana recull l'evolució musical als Països Catalans des de l'Edat Mitjana fins al segle XX. Aquesta obra es va començar a editar per primer cop el 1966 de la mà d'Edigsa, presidida per Pau Casals, i amb prestigiosos compositors i directors musicals com Oriol Martorell i Antoni Ros Marbà i la va acabar als anys 80 Salvador Pueyo. Consisteix en 33 CD, un dels quals doble, amb gravacions dels més grans intèrprets de la història de la música catalana que inclouen obres de Mompou, Montsalvatge, J.A. Clavé, Ferran Sors, les obres completes d’Antoni Soler, madrigals i molt més. L’evolució completa des de les polifonies medievals, cants sacres de Montserrat, Renaixença, Barroc i música d’orgue fins a la meitat i finals del segle XX, obres que representen l’essència de la música creada a Catalunya. Interpretacions de l'Orfeó Català, El giravolt de maig de Toldrà, la Patum de Berga... Aquesta obra es pot aconseguir amb l'ARA per 199 euros del 28 de novembre al 10 de gener.

La col·lecció sencera va ser remasteritzada per Picap per fer una nova edició, amb nous textos, nou disseny gràfic i en una capsa especial.

Com pots aconseguir la promoció?

Per adquirir la promoció hauràs de presentar al quiosc el cupó* situat a la part inferior de la contraportada del diari, disponible només els dies de venda (del 28 de novembre al 10 de gener).

*També estarà disponible online en aquest enllaç.